Lásku našiel v divadle, no nepadla mu do lona. Peter Kočiš a jeho Mirka si šťastie užívajú už šesť rokov

Hoci sa musel vyrovnávať s ranou osudu v podobe rozvodu po dlhých rokoch, s láskou to nevzdal. Známy moderátor a herec Peter Kočiš našiel svoje šťastie vo vzťahu s priateľkou Mirkou a žiari spokojnosťou. Ukázal to aj v tolkšou Neskoro Večer, kde prezradil, ako sa zoznámili a že to nebolo také jednoduché. Napokon to ale stálo za to.

Nebola to láska na prvý pohľad

„Už sme spolu šesť rokov. Som spokojný a teším sa,“ povedal s úsmevom Peter Kočiš. S Mirkou sa stretol na Novej scéne, hoci to nebolo po nejakom predstavení, kde by hral. „Ona je pravá ruka generálnej riaditeľky. Preto som aj v Oliverovi Twistovi,“ smeje sa a naráža na chystané predstavenie. Začiatky vzťahu boli trochu komplikovanejšie a nebola to láska na prvý pohľad.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/neskorovecer/videos/1362251864407792

„Zoznámili sme sa na jednej derniére, myslím, kde som neúčinkoval. Ale bol som tam pozvaný. Tam sme sa dali do reči. A potom sme sa dlho rozprávali, niekoľko mesiacov,“ opisuje Petrovi Marcinovi. A s humorom jemu vlastným aj dodáva, že Mirke povedal, nech z toho divadla neodchádza.

V živote mu veľmi pomohla

Ako už povedal v minulosti, zo vzťahu má veľkú radosť a svoju partnerku zahŕňa nemalými komplimentmi. „Máme sa radi. Mirka je zlatúšik, je to veľmi príjemná, inteligentná, krásna žena, ktorá mi v živote veľmi pomohla. Dúfam, že sa na tom v živote nič nezmení, a dúfam, že ju neomrzím,“ vyjadril sa pre Plus Jeden Deň.

Peter Kočiš s priateľkou Mirkou, pri ktorej našiel šťastie po rozvode. Foto: Profimedia

Na otázku, či sa opäť chystá do chomúta, však jasnú odpoveď nemal. „Keď k tomu bude mať prísť, príde, keď k tomu nebude mať prísť, tak to nepríde. S Mirkou to neriešime,“ vysvetlil. Namiesto toho si zatiaľ užívajú spoločnosť toho druhého.