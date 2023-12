Viete, dokedy treba objednať vianočné darčeky? Tieto dátumy si zapíšte, upozorňuje pošta aj kuriéri

Internetové nakupovanie by ste si nemali nechávať na poslednú chvíľu.

V internetových obchodoch začala pravá predvianočná nákupná horúčka a kuriéri sa od rána do večera snažia ako novodobí vianoční škriatkovia vyplniť priania svojich zákazníkov. Tých však varujú, aby si svoje vianočné nákupy nenechávali na poslednú chvíľu. Ak budete čakať pridlho, balíčky z internetových obchodov totiž nemusia doraziť do Vianoc. Slovenská pošta aj veľké kuriérske spoločnosti preto uverejnili presné dátumy, dokedy garantujú doručenie pod vianočný stromček.

1. Slovenská pošta

„Odporúčaný posledný termín pre poslanie pohľadnice či listu 2. triedy v rámci Slovenska, aby bol doručený pred Vianocami, je pondelok 18.12.2022, pre listy 1. triedy odporúčame najneskorší termín utorok 19.12.2022. V prípade poslania balíkovej zásielky v rámci Slovenska odporúčame posledný termín utorok 19.12.2022," upozorňuje na to hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.

Keďže Slovenská pošta v predvianočnom období denne prijme viac ako 100-tisíc balíkových zásielok odporúča, aby si posielanie zásielok nenechávali na poslednú chvíľu a využívali napríklad aj BalíkoBoxy, ktoré sú dostupné 24 hodín sedem dní v týždni.

„Zákazník môže podať balík ako expres zásielku, ktorá príde adresátovi skôr ako balík poslaný štandardným spôsobom. Zákazníkom zároveň odporúčame, aby uviedli mobilné číslo adresáta zásielky, aby mohol byť vopred informovaný o doručení zásielky. Zásielku môže sledovať aj v mobilnej aplikácii," dodáva Dorčáková. Ak zákazníci posielajú balíčky do zahraničia, mali by to urobiť čo najskôr. Šibeničným termínom je 15. december.

2. Packeta

Na nápor vianočných objednávok sa pripravuje aj Packeta. „Čo treba spraviť preto, aby sme vašim zákazníkom doručili ich zásielky pod stromček včas? V prvom rade nám ich odovzdať s dostatočným predstihom. Preto je potrebné mať na pamäti tieto dva dôležité dátumy: 18. 12. 2023 pre podanie na výdajnom mieste a 19. 12. 2023 pre podanie na depe alebo prostredníctvom zvozov," vysvetľuje spoločnosť na svojom webe.

Packeta ďalej zákazníkov vyzýva, aby si dôkladne kontrolovali otváraciu dobu výdajných miest, ktorá môže byť pred sviatkami rôzna. Tiež upozorňujú, aby mali na pamäti, že internetové obchody potrebujú nejaký čas na spracovanie objednávky, a preto by mali objednávať radšej s predstihom. Každý e-shop by mal mať na svojom webe uvedený posledný možný termín, dokedy garantujú doručenie do Vianoc.

3. DPD

„Ak chcete mať istotu, že zásielky budú doručené príjemcom včas, odošlite ich s časovou rezervou. DPD doručí do Vianoc všetky zásielky, ktoré budú odovzdané na prepravu do 19.12.2023," uvádza kuriérska spoločnosť, ktorá chce balíčky roznášať ešte 23. decembra a s rozvozom potom znova začne 27. decembra.

4. GLS

„Prepravované množstvá v poslednom predvianočnom týždni enormne prevyšujú štandardný objem prepravovaných balíkov a preto v tomto období dochádza k operatívnym a systémovým zásahom do doručovania tak, aby všetky vianočné balíky boli doručené najneskôr 22.decembra 2023. Preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste všetky svoje tuzemské balíky odovzdali na prepravu do 19. decembra 2023, nakoľko uvedený dátum je zároveň termínom posledného podaja balíkov, kedy garantujeme doručenie balíkov ešte do 24.decembra 2023," uviedla kuriérska služba, ktorá bude balíky vyzdvihnuté 22. decembra doručovať v rámci Slovenska až po sviatkoch 27. decembra.