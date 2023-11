Manželstvo ustálo aj fotky s Magálovou. Marián Geišberg bol 40 rokov s Annou, ktorá sa bulváru vysmiala

„Neboj sa, sme bojovníci, my to vydržíme,“ napísal Oľge Feldekovej v poslednej esemeske Marián Geišberg, ktorý rovnako ako ona bojoval s rakovinou. Herec mnohých tvárí podľahol rakovine pľúc v novembri 2018 a do posledných chvíľ boli pri ňom synovia a manželka Anna, s ktorou bol 40 rokov. Marián Geišberg nikdy netúžil po sláve, ani po živote vo veľkom meste a jeho manželka bola celé roky pani Colombovou, ktorá sa na verejnosti neukazovala. Spoločnými silami prekonali aj vojnu s bulvárom, ktorému sa hercova manželka v ťažkých chvíľach dokázala vysmiať.

Foto: TASR

Toho Geišberga si držte, ten je dobrý!

Marián Geišberg sa narodil deň pred Vianocami na Myjave do učiteľskej rodiny ako najstarší z troch súrodencov. Jeho sestra, herečka Jana Oľhová, sa narodila na Silvestra, čo so smiechom okomentoval, že mama bola jednoducho na jar plodná.

„Detstvo si pamätám až od štyroch rokov. Mama bola učiteľka, ale mala tuberkulózu, a v tej dobe tuberkulózni učitelia podľa zákona učiť nesmeli. Ale ona učila kade-tade, všade krátko, takže to nikde nestihli skontrolovať. Preto sme sa flákali po dedinách,“ prezradil pre Korzár Marián, ktorého od detstva dráždilo herectvo.

Foto: TASR

Napriek tomu dva roky študoval geológiu, najmä pre to, aby nemusel ísť na vojnu. Nakoniec sa prihlásil na Vysokú školu múzických umení a prvé angažmán dostal v prešovskom divadle, odkiaľ sa následne presťahoval do Martina. „Hovorili nám: toho Geišberga si držte, ten je dobrý!“ spomínal riaditeľ Slovenského komorného divadla Martin František Výrostko.

Milovala panáčika v kožúšku

Marián Geišberg ale nakoniec odišiel do Trnavy a na záver zakotvil v Slovenskom národnom divadle. Sťahovať sa s ním musela štyrikrát aj celá jeho rodina. Šťastie v láske našiel ešte ako študent herectva, keď sa na jednom z jeho koncertov doňho zamilovala študentka archivárstva Anička.

