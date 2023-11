Nikdy som nebola takto zamilovaná. Adele sa vydala za muža, ktorý ju naučil žiť inak

Nosila na ruke veľký diamant a na koncertoch ho nazývala svojím manželom. Fanúšikovia speváčky Adele dlhé mesiace špekulovali, či skutočne išla do chomúta, no ona až teraz všetko uviedla na pravú mieru. Verejne priznala, že sa vydala za muža, ktorý jej pomohol nielen v boji s alkoholom.

Za rozvod sa hanbila

Adele v rozhovore s Oprah priznala, že v minulosti bola posadnutá myšlienkou fungujúcej nukleárnej rodiny, pretože z nej sama nepochádzala. Jej otec rodinu opustil, keď mala iba dva roky. Adele sa prvýkrát vydala v roku 2018 za zakladateľa charitatívnej organizácie Simona po šesťročnom vzťahu.

Dvojica spolu vychovávala syna Angela, no v apríli 2019 oznámili, že sa rozchádzajú. „Hanbím sa za to, že som sa tak rýchlo rozviedla. Je to skoro, akoby som manželstvo nerešpektovala,“ priznala pred Oprah speváčka, ktorá po rozvode začala mať problémy s alkoholom.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=362358909694726&set=bc.AbojiFtRo7z32HZmNNGYcMWPGryuntCvJwBW7MdC27LMv5wLhNzU6iK8EUgXkvghCr-nvdvMwx5tiaCmJsZgPpBkl6qTxMljmVBf0jjq9kRfCGhdm7LZ3-P9lr4I1eQ12qe4Xkad5CjS6T3dw7ciQBrg&opaqueCursor=AbpZGThjnn9At0pDbLke_pCHfeXxC27i1Q-ja9QWMVULthRx6akn29zhkjJ_Ej_0TDHCjawPyqHuDhyuRIH_6lfiw5RIIUY5_3iJzc8mKPHHFzYg4Ov0tNWV0AuUpouecc3Z29i-zLYh7SV4qFublQBoBH4ZHL8Se6BrS7ts4d7jRQZFmbdUXCM-4V5u3d_m-5WFxOt3ZLMKdjpxiMlEmUlvLsQrBvr2V4HYWnbe5Qk5XSB8JFTNRvRIpnKxiied5qQxJ10lezffoSMVD3FYU4iUsM_pvYOhz9uigXH0aazJhCpsbh3M78EAOtb_Y8XDelaUyOpqq6p2rfpE9go7Ot4hsXZ-Y7NlQ7q-EaUsKlkCr7SOXXRXEGl1m1jdeity2-0W2NK3kK_9LpUuZExt2bHdNh_Pxns77bhaWVWBREeIuRRs1uzEBG-Z91wuBEDbyCsNyI-saCbk7vZaxwcDRZjATPJ3wCBlLkwmKT-MxsyH6HMQV9wGw0TYq5piwgPd4CjgGkq2EU0mDuZyyRJbRBebRQUqcQFm9L7wuZOZuYQxm2m1ZI_2C8hXhMSU5jz4zj2frdxXpJSYXL-CNkwMN9ELzBsGPP0n7qaBwO_TbQwwORtMejz-1-Xc6d40ZjgEeVtPoJxR-tyUegUtzpu3N7_iNMsylOLpu3-9fq54QgBDXh1bO6NQQgDz3eP7JRj4b6d6iTj9q6Np-cg2anPfU0VA

„Spomínam si, že keď som prišla do Las Vegas počas covidu, v lockdowne, bolo jedenásť hodín dopoludnia a ja som určite mala v sebe asi štyri fľaše vína,“ povedala otvorene počas koncertu, počas ktorého priznala, že alkohol bol v ich rodine vždy veľkým problémom. „Vždy ma alkohol fascinoval. Alkohol bolo to, prečo môj otec na mňa nikdy nemal čas,“ povedala Adele. Nakoniec s alkoholom prestala nielen z lásky k sebe, ale aj k svojej rodine a novému partnerovi.

Takto zamilovaná ešte nebola

V roku 2021 sa Adele prvýkrát ukázala na verejnosti so športovým agentom Richom Paulom, ktorý je otcom troch detí. „Nikdy som nebola takto zamilovaná! Som ním posadnutá,“ priznala pre Elle speváčka.

Článok pokračuje na ďalšej strane: