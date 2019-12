TASR

Stará Ľubovňa získala dotáciu na prepojenie cesty I/77 s Továrenskou ulicou

Podľa primátora Ľuboša Tomka to pomôže zlepšiť dopravné napojenie celej priemyselnej zóny a cesta zároveň odľahčí problémovú križovatku pri autobusovej stanici.

Ilustračná fotka — Foto: TASR - Oliver Ondráš

Stará Ľubovňa 22. decembra (TASR) – Mesto Stará Ľubovňa získalo dotáciu na prepojenie cesty I/77 s komunikáciou na Továrenskej ulici. Zdroje vo výške takmer 1,1 milióna eur poskytne samospráve Ministerstvo hospodárstva SR. Podľa primátora Ľuboša Tomka to pomôže zlepšiť dopravné napojenie celej priemyselnej zóny a cesta zároveň odľahčí problémovú križovatku pri autobusovej stanici.

„Prepojenie cez železnicu, ako aj celá stavba majú byť hotové do konca roka 2020. Sme pod veľkým časovým tlakom, ale dúfame, že sa nám to podarí stihnúť. Je to náročné pre úrovňové križovanie železníc a Železnice SR si stanovili prísne podmienky, ktoré musíme splniť," uviedol primátor s tým, že v súčasnosti pracujú na verejnom obstarávaní na zhotoviteľa projektovej dokumentácie.

Nejde o dlhý úsek, nová cesta, ktorá prepojí hlavný ťah s miestnou komunikáciou, má byť dlhá približne 300 až 400 metrov. „Dôležité však je, že toto prepojenie má potenciál v budúcnosti stať sa časťou severozápadného obchvatu mesta, o ktorom sa hovorí už desiatky rokov. Vždy to však stroskotalo na financiách. Okrem iného by tam mal byť vybudovaný nový most cez rieku Poprad, muselo by dôjsť aj k preloženiu cesty prvej triedy, takže my to určite z vlastných zdrojov nebudeme vedieť zrealizovať. Pomôcť by mal v tomto prípade štát, je to ale dlhodobý plán," skonštatoval Tomko.

Zároveň dodal, že spoločnosť Leitech plánuje v priemyselnom parku postaviť novú výrobnú halu, pričom investícia má dosiahnuť sedem miliónov eur. V priemyselnej zóne aktuálne pôsobí približne stovka firiem, v ktorých pracuje množstvo miestnych ľudí, ale aj obyvateľov zo širšieho regiónu. „Miera nezamestnanosti v našom okrese je menej ako päť percent, čo však nie je výsledkom toho, že je tu veľa pracovných miest. Skôr ide o to, že ľudia odchádzajú za prácou do vzdialenejších miest, okresov či štátov. Preto vnímame každé jedno nové pracovné miesto pozitívne. Napríklad sme dostali informácie aj o investícii firmy Panasonic vo výške desať miliónov eur v priebehu niekoľkých rokov a počíta aj so zvyšovaním pracovných miest," upozornil primátor. Zároveň však dodal, že niektorí zamestnávatelia majú problém získať do svojich radov kvalifikovanú pracovnú silu.

Kľúčovým segmentom v okrese je elektrotechnický resp. strojárenský priemysel. Podľa Tomka sú zamestnávatelia v regióne stabilní, tiež však čakajú, ako sa vyvinie situácia napríklad v automobilovom priemysle. „Zatiaľ majú dostatok práce, podľa toho, čo nám povedali, uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať," uzavrel primátor.