Klaudia Fiolová

Dnes o 20:49 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Vodiči si od novembra musia dávať pozor. O vodičák môžu prísť už za tri priestupky

Polícia zavádza nové sprísnené pravidlá pre vodičov, ktorí už pri opakovanom prekročení rýchlosti môžu prísť o vodičský preukaz.

Nové dopravné pravidlá začnú platiť už tento rok — Foto: TASR

BRATISLAVA 2. septembra - Dopravná situácia na cestách a zvýšený počet dopravných nehôd viedlo políciu k sprísneniu pravidiel. Týka sa to vodičov v akomkoľvek veku, ktorí získajú čerstvo vodičský preukaz. Títo vodiči ešte nemajú dostatočné množstvo skúseností s riadením vozidla. Aj napriek zvýšenému počtu policajtov na cestách a vysokým pokutám sa počet nehôd na cestách stále zvyšuje.

Po dvoch priestupkoch rehabilitačný program

Policajný zbor tak dospel k závažnému kroku a mladým vodičom chce sprísniť pravidlá, ktoré by mali vstúpiť do platnosti už počas tohto roka. „Jedná sa o sústavu opatrení, ktoré budú nasledovať po tom, čo vodič - držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B s vodičskou praxou do 2 rokov spácha druhé porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom, alebo prekročí rýchlosť jazdy. Novinkou z týchto opatrení je rehabilitačný program pre vodičov, ktorý sa bude vykonávať u dopravného psychológa," povedala pre Dobré noviny hovorkyňa Prezídia PZ, Denisa Baloghová.

Vodič sa tak bude musieť podrobiť rehabilitačnému programu a doškoľovaciemu kurzu a po ich absolvovaní aj preskúšaniu odbornej spôsobilosti v plnom rozsahu. Ak sa osoba na základe rozhodnutia nepodrobí nariadeným opatreniam, alebo sa zistí, že nie je spôsobilá viesť motorové vozidlo, vodičské oprávnenie sa jeho držiteľovi odoberie.

Tretí priestupok bude viesť k odobratiu vodičského preukazu

„Ak sa v lehote dvoch rokov od vydania vodičského preukazu dopustí daná osoba ďalšieho, t. j. tretieho porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom, alebo prekročenia rýchlosti jazdy, vodičské oprávnenie sa jeho držiteľovi odoberie, pričom ako nepriamy zákaz činnosti bude takejto osobe zo zákona odobraté vodičské oprávnenie 6 mesiacov. Po uplynutí lehoty 6 mesiacov a vrátení vodičského oprávnenia začína plynúť lehota dvoch rokov opätovne, spolu s jej následkami (z dôvodu predchádzajúcich protiprávnych skutkov a skutočnosti, že 6 mesiacov nevykonával činnosť vedenia motorového vozidla)," vysvetľuje Denisa Baloghová.

Dopravný expert poukazuje na iné problémy

Podľa dopravného experta Alexandra Štefucu sa sprísnenie pravidiel dalo čakať. „Práve vodiči, ktorí čerstvo získali vodičský preukaz, ešte nemajú toľko skúseností. Ide najmä o vodičov v mladom veku, ktorí sú často nerozvážni a neskúsení. Podľa môjho názoru je to ale neadekvátne v prípade, ak polícia plánuje odobrať vodičské preukazy aj za opakované minimálne prekročenie rýchlosti, napr. ak pôjde vodič pri povolenej rýchlosti namiesto 100km/h, rýchlosťou 103km/h. Skôr by sme sa mali zaoberať tým, aby vodiči vedeli lepšie jazdiť a orientovali sa v dopravnej premávke, možno aby aj v tej vyššej rýchlosti lepšie vedeli ovládať vlastné vozidlo," povedal Štefuca pre Dobré noviny.