Projekt je zameraný na prírodu, ktorá má pozitívne účinky na psychiku.

CHELSEA, 20. máj - Princ George, princezná Charlotte a princ Louise si užívali krásne rodinné momenty v kvetinovej záhrade, ktorú navrhla ich vlastná mama, samotná vojvodkyňa z Cambridge. Jej výtvor je súčasťou podujatia Chelsea Flower Show. Táto výstava kvetov je na celom svete známa ako jedno z tých najprestížnejších záhradníckych podujatí na celom svete. Každý rok privíta tých najuznávanejších záhradkárov, ktorí sa môžu pochváliť svojou prácou. Verejnosť má možnosť obdivovať tie najkrajšie rastliny, kvety a dizajnové prvky. Udalosť sa koná vždy v máji blízko centra Londýna, v nemocnici Royal Chelsea Hospital. Každoročnými návštevníkmi podujatia sú aj členovia kráľovskej rodiny.

Potomkovia Kate a Princa Williama boli zachytení, ako sa dlhé hodiny šantili v záhradách. Detské chvíle si s nimi užila aj ich matka, ktorá sa podieľala na tomto krásnom výtvore. Na fotkách vidno, ako si malá Charlotte vyskúšala hojdačku, zatiaľ čo George sa bosý prechádzal v jazierku. Ročný Louis si pobehoval po záhrade a mal radosť z okolitej prírody.

Kráľovská rodina posledný mesiac usilovne pracovala na vytvorení záhrady a do práce sa zapojil naozaj každý. Aj deti, ktoré pomáhali matke pozbierať listy, mach a vetvičky, ktoré sa stali súčasťou výstavy. Na fotkách, ktoré zverejnili na profile Kensingtonského palácu, vidno, že aj vojvoda z Cambridge sa zapojil do hier so svojimi detičkami. Ako uviedol portál BBC, Catherine bola zapojená do projektu hneď od začiatku. Na výstave môžeme vidieť vodopád, táborák, schodisko z kameňov a kútik pre deti.

Taktiež nemôžeme zabudnúť ani na obľúbené kvety zosnulej princeznej Diany - nezábudky, ktoré sú zasadené medzi ostatnými kvetmi. Vojvodkyňa z Cambridge je známa svojimi dobročinnými aktivitami a aj jej záhrada bola vytvorená kvôli tomu, aby upozornila na to, ako blahodarne vplýva príroda na mentálne a psychické zdravie ľudí. „Naozaj verím v to, že pravidelný pobyt v prírode má pozitívne účinky na psychiku. A to nielen pre dospelých, ale najmä pre deti. Dúfam, že táto záhrada, ktorú sme spoločne vytvorili, bude inšpiráciou pre rodiny s deťmi, aby trávili viac času spolu v prírode,“ uviedla pre portál BBC.