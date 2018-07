TASR, Dobré noviny

Dnes o 18:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Hlavne nevytáčať! Čo robiť, ak vám v tele zostala hlavička z kliešťa

Znamienko, chrastička či hlavička z kliešťa? Malá bodka na tele vás môže poriadne zmiasť a v prípade, že ju zle vyhodnotíte, dokonca spôsobiť vážne ochorenie.

Ilustračné foto. — Foto: Flickr

BRATISLAVA 31. júla (Dobré noviny/TASR) – O tom, ako vybrať kliešťa, sa hovorilo aj popísalo veľa. O tom, čo však robiť v prípade, že ste si našli v tele iba hlavičku, sa hovorí oveľa menej.

Na Slovensku sa vyskytuje približne 20 druhov kliešťov a päť druhov z nich je schopných prenášať rôzne vírusy, baktérie či parazity. Najnebezpečnejším z nich je kliešť obyčajný, ktorý sa vyskytuje kdekoľvek. Od listnatých a ihličnatých lesov cez miesta s bohatou krovinovou vegetáciou až po parky a záhrady.

Je takmer nemožné zaregistrovať prisatie tohto malého čierneho parazita. Môže za to látka, ktorú po prisatí vypustí do rany a tým ju znecitliví. Na koži, z ktorej cicá krv, sa mu darí držať bodavými orgánmi podobným kliešťam. A z tela ho treba vybrať čo najskôr.

Treba ho vykývať

Prisatého kliešťa možno z tela najjednoduchšie odstrániť pinzetou čo najbližšie pri koži. Odborníci ho odporúčajú vykývať. Nie vytočiť. V druhom prípade hrozí, že nedôjde k vybratiu hlavičky. Nemožno si pomáhať vatou, nanášať na neho tekuté mydlo a olejové prípravky. Môže dôjsť k vyprázdneniu obsahu čriev kliešťa do rany, čím sa zvyšuje riziko nákazy ochoreniami, ktoré prenáša.

Prečítajte si tiež: Inak to už nerobte: Toto je jediný správny spôsob, ako vybrať kliešťa

Dôležité je však nerozpučiť a neudusiť ho. Napriek tomu sa vám môže stať, že vám v tele zostane hlavička – buď preto, že ste tohto čierneho parazita zle vybrali, alebo ste si hlavičku v koži jednoducho našli.

Malá čierna bodka

Ak ste ho zle vybrali, stále ide o ten lepší prípad, lebo aspoň viete, že ide o kliešťa. Horšie je to však vtedy, ak na tele objavíte čiernu bodku a neviete, či ide o mikro chrastu, mini materské znamienko alebo o zmieňovanú hlavičku.

Prisatý kliešť. Foto: Wikimedia CC

Nové malé znamienko býva zväčša v rovine s pokožkou a nezvykne „vytŕčať“. Naopak, chrastička býva vystúpená. A hlavička z kliešťa býva niečo medzi tým. Odchýlky sú veľmi jemné a ak si na postihnuté miesto dobre nedovidíte, je dobré poradiť sa s lekárom alebo aspoň s niekým blízkym, ktorý si na to „posvieti“ a situáciu vyhodnotí.

Istotou je lekár

„Ak sa ho nepodarí z tela odstrániť celého, je vhodné vyhľadať zdravotnícku pomoc,“ informoval TASR Úrad verejného zdravotníctva SR. Ak ste sa však rozhodli, že nechcete bežať na chirurgiu, môžete si pomôcť aj sami, pretože zo samotných hryzadiel už prenos infekcie nehrozí.

Na ochorenie vás koža môže upozorniť aj takto. Foto: Wikimedia CC

Jednou z možností je počkať, kým hlavička vyhnisá a sama sa tak dostane z kože, podobne ako trieska pri dreve. Ďalšou možnosťou je vytiahnuť si hlavičku kliešťa svojpomocne pomocou ihly a pinzety. Za každých okolností si však ranku treba ošetriť dezinfekciou s obsahom alkoholu alebo jódovou tinktúrou či liečivou masťou s obsahom antibiotík.

Napriek týmto domácim radám však treba zvážiť návštevu lekára a požiadať ho o sterilné vybratie kliešťa. Rovnako ho treba vyhľadať aj v prípade, ak rana po vybratí kliešťa neustúpi ani po niekoľkých dňoch.

Závažné ochorenia

Kliešte začínajú byť aktívne pri teplote od ôsmich do desiatich stupňov, ich výskyt je typický pre obdobie od apríla do októbra. Nachádzajú sa na celom Slovensku, nie všetky sú však nosičom vírusu. Nakazené sú predovšetkým tie pozdĺž brehov rieky Váh. Infikované kliešte sú nosičom kliešťovej encefalitídy či lymskej boleriózy. Najistejšia ochrana pred nimi je preto očkovanie. To však nie je hradené z verejného zdravotného poistenia.

Na snímke: Pohľad na kožné prejavy lymskej boleriózy. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Pred odchodom do prírody je podľa ÚVZ SR prvoradé použiť repelent. Ľudia by si mali obliecť dlhé nohavice zapravené do ponožiek či tričká s dlhými rukávmi. Vhodné je vyhýbať sa vysokým trávam a kríkom, kde sa kliešte združujú najviac.

Pri kontrole oblečenia a tela by sa mali ľudia sústrediť na oblasť hlavy, krku, podpazušia, pupku, slabín a nôh. U detí sa kliešť často nachádza na hlave vo vlasovej čiare a za ušami, počas prehliadky je vhodné použiť aj lupu.