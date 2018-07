TASR

Dnes o 10:34 čítanie na minútu 0 zdieľaní Duálne vzdelávanie skončilo prvých 96 žiakov

Medzi najčastejšie študijné programy, ktoré študenti v rámci duálneho vzdelávania navštevujú, patria odbory ako stolár, nástrojár, obrábač kovov, mechanik opravár, ale aj operátor strojárskej výroby.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 9. júla (TASR) – V školskom roku 2017/2018 skončili na školách, ktoré sú zapojené do duálneho vzdelávania, prví absolventi. Bolo ich 96. Avšak tento počet nie je konečný, pretože na viacerých čakajú opravné skúšky. Po skončení školského roka to pre TASR zhodnotil Tomáš Kurtanský zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

"Riadne termíny záverečných skúšok na stredných odborných školách prebiehali od 16.-30. júna," povedal Kurtanský. Zároveň priblížil, že absolventov duálneho vzdelávania ešte pribudne, keďže na viacerých čakajú opravné skúšky. Definitívne čísla budú známe po 15. septembri.

Medzi najčastejšie študijné programy, ktoré študenti v rámci duálneho vzdelávania navštevujú, patria odbory ako stolár, nástrojár, obrábač kovov, mechanik opravár, ale aj operátor strojárskej výroby. Podľa slov Kurtanského mnoho žiakov študuje aj odbory, ktoré sa týkajú automobilového priemyslu. Ide napríklad o mechanikov, elektrikárov, lakovníkov či karosárov.

Podľa Kurtanského medzi podniky, kde študenti počas školského roka pôsobili, možno zaradiť spoločnosť Decodomom, s.r.o., kde ukončilo štúdium desať absolventov. V spoločnosti Kočiš, ktorá sa špecializuje na výrobu nábytku v Bánovciach nad Bebravou to boli na pozícii stolára dvaja žiaci, ako nástrojári pracovali desiati študenti v spoločnosti Miba Slovakia v Dolnom Kubíne. Tucet žiakov pôsobilo v rámci duálneho vzdelávania v Hornonitrianskych baniach v Prievidzi, ďalší pôsobili vo viacerých spoločnostiach, ktoré sa zameriavajú najmä na prácu s automobilmi.

Duálne vzdelávanie na Slovensku funguje od roku 2015, odkedy v krajine platí zákon o odbornom vzdelávaní a príprave. Ako prvý sa ním riadil školský rok 2015/2016, čo znamená, že v tomto školskom roku skončili na školách prví absolventi duálneho vzdelávania.

Vstup zamestnávateľov - a predovšetkým malých a stredných podnikov vrátane živnostníkov - do systému duálneho vzdelávania bude od nového školského roka efektívnejší. Príčinou nižšieho záujmu stredných odborných škôl o systém duálneho vzdelávania bolo krátenie normatívu na praktické vyučovanie. "Odstránením tejto bariéry si sľubujeme zvýšenie aktívneho prístupu stredných odborných škôl pri uzatváraní spolupráce so zamestnávateľmi pri nových partnerstvách, ako aj zefektívnenie chodu a vybavenia stredných odborných škôl, ktoré už pôsobia v systéme duálneho vzdelávania," uviedol rezort školstva. Najväčšej úprave podlieha kompetencia samosprávnych krajov určovať vo svojej územnej pôsobnosti pre stredné školy počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné alebo učebné odbory pre prijímacie konanie na nasledujúci školský rok.