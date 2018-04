Dobré noviny

Dievča poslalo grafikovi fotku, aby ju spravil krajšou. Vrátil jej ju naspäť s komentárom, ktorý prekvapil celý internet

Tínedžerka poprosila grafika, aby ju skrášlil na fotke. Dočkala sa prekvapivej reakcie

NEW YORK 21. apríla - Väčšina žien sa už od svojich dievčenských čias zaoberá tým, ako vyzerá a snaží sa o to, aby sa druhým páčila. Najviac však počas dospievania „podkope“ človeku sebavedomie, ak sa mu ostatní vysmievajú. Táto tínedžerka na tom bola podobne, a preto napísala grafikovi a prosila ho o to, aby jej vylepšil fotku.

Jeho reakcia ju prekvapila

„Mohol by si mi upraviť fotku tak, aby som na nej vyzerala aspoň o trochu lepšie?“ napísala tínedžerka skromne Jamesovi Fridmanovi, ktorý sa stal vďaka internetu a svojim schopnostiam známym po celom svete. Ľudia mu posielajú svoje fotografie, aby ich vylepšil a výsledok ich vždy prekvapí, pretože ich fotky pretvára vždy na niečo vtipné. Keď ho toto dievča požiadalo, aby ho na fotke skrášlil, zareagoval celkom netradične.

Z dievčiny si jej rovesníci robili posmešky kvôli jej výzoru a tomu, čo nosí oblečené. Sťažovala sa, že sa jej posmievali za jej vlasy, zuby, akné aj pre jej váhu. Dúfala, že keď jej grafik fotku upraví, spolužiaci si ju kvôli tomu konečne prestanú doberať. Pozrite sa, ako si s tým grafik poradil.

Grafik zareagoval na požiadavku tínedžerky prekvapivo, no rozumne. Foto: Instagram

Väčšinou fotky ľudí vtipne upravuje, fotografiu tejto tínedžerke však poslal nezmenenú. Namiesto akejkoľvek úpravy jej však napísal niekoľko dôležitých slov: „Nemala by si cítiť potrebu vyzerať lepšie iba preto, aby si vyhovela štandardom, ktoré nastavila banda biednych a neistých ľudí, ktorí ťa šikanujú a ktorí ponižujú iných iba aby vyzdvihli sami seba,“ napísal na Instagrame, aby dievčine vysvetlil, že je krásna taká, aká je.

„To, čo si o tebe myslia ostatní, závisí od toho, ako vidíš ty sama seba. Sústreď sa na niečo, čo dokážeš robiť lepšie ako iní, pomôže ti to vybudovať si sebavedomie a urobí ťa to silnejšou,“ vysvetlil jej. Ľudia na sociálnej sieti s ním absolútne súhlasili a za krátky čas si jeho reakcia, ako aj fotka dievčaťa získala 100-tisíc lajkov, čo hovorí za všetko.