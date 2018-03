TASR

Vajcia vydržia aj 28 dní, ale nikdy s nimi nesmiete spraviť TOTO

Po nákupe treba vajcia skladovať v chlade, pri teplote 5 až 18 stupňov Celzia.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 31. marca (TASR) - Vajcia, tradičný symbol veľkonočných sviatkov, si vyžadujú dodržiavanie istých podmienok skladovania. Uviedol to pre TASR Daniel Molnár, riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS).

"Vajcia majú dátum spotreby do 28 dní. Môžu sa predávať najneskôr 7 dní pred uvedeným dátumom spotreby," spresnil.

Po nákupe treba podľa neho vajcia skladovať v chlade, pri teplote 5 až 18 stupňov Celzia. "Je možné ich skladovať aj mimo chladničky, ale je potrebné dodržať uvedenú maximálnu teplotu. Najbezpečnejšie je skladovanie v chladničke, vajcia treba skladovať v chladničke na najchladnejšom mieste, s vyššou teplotou sa skracuje doba spotreby," priblížil.

"Vajcia je po kúpe vhodné ponechať v pôvodnom balení, aby ste vedeli, ktoré sú staré, pretože na obale alebo etikete je uvedený dátum spotreby. Vajcia smerujte ostrejším koncom dolu, aby bielok zostal v strede a nebol v kontakte so vzduchovým vačkom na širšom konci," doporučil Molnár.

Zdôraznil zároveň, že škrupinu vajca nemožno nikdy umývať, odstránila by sa ochranná vrstva, ktorá chráni vajce pred škodlivými mikroorganizmami. "Keď je potrebné špinavé vajcia poumývať, mali by ste ich hneď spotrebovať. Poškodené vajcia a škrupiny by sa taktiež nemali skladovať spolu s nepoškodenými," podčiarkol Molnár.

"Dôležité je zároveň zabrániť kondenzácii vody na škrupine, čo spätne podporuje bakteriálny rast a penetráciu do vajca," dodal riaditeľ ÚHS.