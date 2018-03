Dominika Dobrocká

Dnes o 21:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Nevidiaci chlapec svojím spevom rozplakal porotu. Zaručene dojme aj vás

Súťažiaci speváckej súťaže rozplakal porotu. Jeho spev dostane aj vás.

— Foto: Repro foto YouTube

KAPSKÉ MESTO 28. marca - Porotcovia speváckych súťaží to niekedy nemajú jednoduché. Či chceme, či nie, výzor a prvý dojem ovplyvňuje. Šou s názvom The Voice je postavený na inom princípe. Porotcovia sú otočení chrbtom a súťažiacich nevidia. Rozhodujú sa teda len na základe speváckych výkonov. Rovnako to bolo aj v prípade nevidiaceho súťažiaceho Vernona Barnarda. Mladý muž sa rozhodol zaspievať pesničku od skupiny One Direction s názvom Story of My Life. Už po prvých tónoch sa začali postupne porotcovia otáčať a okamžite pochopili. Vernonov spev dojal prítomných k slzám. Vyslúžil si obrovský potlesk a „standing ovation“. Pozrite si aj vy video, ktoré spôsobuje zimomriavky.