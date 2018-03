Dobré noviny

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Čokoládové vajíčka ste celý život otvárali zle. Tu je jediný správny spôsob

Niekedy nám tá najjednoduchšia vec vôbec nenapadne. S touto metódou sa vám však otvoria ďalšie cukrárenské možnosti.

Ilustračné foto. — Foto: Pinterest

BRATISLAVA 31. marca (Dobré noviny) - K Veľkej noci neodmysliteľne patria aj veľkonočné vajíčka. A nielen tie maľované, ale aj čokoládové, ktoré bývajú tiež súčasťou výslužky. Určite však poznáte ten pocit, keď sa do tejto sladkej dobroty zahryznete a rozbije sa na márne kúsky. Je to tým, že sme všetko robili nesprávne. Už to tak byť ale nemusí. Existuje totiž dokonalý spôsob, ako veľkonočné vajíčko otvoriť tak, aby sa nerozpadlo.

Dôležitá je predovšetkým technika rozbíjania a uchopenia, tvrdí hlavná čokolatierka v liperpoolskom hoteli Chocolat. "V našej pracovnej miestnosti máme veľké mramorové dosky, ktoré sú ideálne na rozbitie veľkonočných vajíčok," hovorí Kiri Kalenko, "To je určite naša metóda! Prípadne ho môžete jednoducho klepnúť o svoj stôl a prirodzene sa rozpolí."

Pokiaľ chcete, aby vaše veľkonočné vajíčko otvorilo správne, Kiri vám radí: "Klepnite ho na spoji vajíčka, kde sa nachádza jeho najslabší bod. Čím silnejšie ju ťuknete, tým ľahšie sa zlomí."

Takže teraz už tú najefektívnejšiu metódu poznáme. A načo je to vlastne dobré? Rozpolené čokoládové vajíčka môžeme podľa Kiri využiť na ďalšie cukrárenské experimentovanie. Aby sa zachovala ich celistvosť, je vhodné vrátiť ich do pôvodného obalu, prípadne vajíčka umiestniť do krabice chránenej fóliou.

"Nikdy však nedávajte čokoládu do chladničky," hovorí Kiri o tom, čo môže čokoláde najviac uškodiť. "Oveľa lepšie sa podáva pri izbovej teplote, pretože sa okamžite roztopí v ústach a zaplaví vaše chuťové poháriky so všetkými týmito bohatými príchuťami."