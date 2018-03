Dominika Dobrocká

Dnes o 17:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Ako to vyzerá v ríši tučniakov. Fotografovi sa podarilo zachytiť drsnú krásu Antarktídy

Pokojný život na záberoch poukazuje na nepoškvrnený život v ďalekej Antarktíde.

ANTARKTÍDA 31. marca - Neporušená príroda a nepoškvrnený život. To je realita Antarktídy. Drsné podmienky, krutá zima, no krása na každom kroku. Sem ľudská ruka vo veľkej miere nezasahuje a už na prvý pohľad je to poznať. Tučniaky si tu žijú svoj príbeh, ktorý vďaka brazílskemu fotografovi Alexandrovi Meneghinimu môže obdivovať celý svet. Čo poviete, nádhera, že?

— Foto: Instagram/meneghiniale

Video zachytávajúce pokojný život na konci sveta.