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Psychológ Anton Heretik: Toľko dní dovolenky potrebujeme, aby si telo naozaj oddýchlo
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Psychológ Anton Heretik: Toľko dní dovolenky potrebujeme, aby si telo naozaj oddýchlo

Telo potrebuje viac času, ako si myslíme.

Vrátili ste sa z dovolenky, opäť vám zvoní budík a namiesto pocitu, že ste plní energie, sa ledva prinútite vstať z postele. Po pár hodinách v práci máte dojem, akoby ste na žiadnej dovolenke ani neboli. Ak ste sa po návrate cítili skôr vyčerpaní než oddýchnutí, nemusí to znamenať, že ste dovolenkovali zle. Podľa uznávaného psychológa Antona Heretika môže byť problém oveľa jednoduchší – na skutočnú letnú dovolenku si doprajeme príliš málo času.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Foto: Magnific

Telo si musí spomenúť

Psychológ Anton Heretik patrí medzi ľudí, ktorí leto nevnímajú len ako čas oddychu. Najradšej ho trávi pri mori v Chorvátsku, kde píše nové texty a načerpáva inšpiráciu. „Mám tam taký vlastný strom hneď pri mori, ktorý volám moja kancelária. A k tomu mi hrajú cvrčky,“ prezradil pre portál 360tka. Práve zmena prostredia je podľa neho tým, čo človeku pomáha spomaliť.

Ilustračný obrázok.
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„Mám rád taký druh dovolenky, ktorá je kombináciou relaxu a rozmýšľania, písania. Keď človek sedí pri mori, napadajú mu veci, pretože je to zvláštne prostredie,“ vysvetlil profesor psychológie. Pri otázke, koľko dní dovolenky potrebujeme, aby sme si naozaj oddýchli, vraj odpoveď súvisí so spánkom. Tvrdí, že počas bežného života sa väčšina z nás riadi budíkom, pracovným časom či povinnosťami a úplne prestane vnímať signály vlastného tela.

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„Ukazuje sa, že počas života, najmä v pracovnom období, ľudia často zabúdajú na svoju prirodzenú potrebu spánku. Prispôsobujú sa práci, rodine a každodenným povinnostiam, no pritom každý z nás potrebuje iné množstvo spánku. Niekomu stačí šesť hodín, iný potrebuje až deväť,“ uviedol Anton Heretik. Podľa neho je práve dovolenka jednou z mála príležitostí, keď môže človek prestať fungovať podľa budíka a pracovného harmonogramu. Až vtedy totiž telo dostane priestor ukázať, koľko oddychu skutočne potrebuje.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Foto: Magnific

Sny na dovolenke

Mnohí ľudia si počas voľných dní všimnú, že si oveľa častejšie pamätajú svoje sny. Podľa Heretika to však neznamená, že sa im sníva viac. „V skutočnosti nesnívajú častejšie – len sa zobúdzajú prirodzene, a preto si sny lepšie pamätajú. Práve spontánne prebudenie totiž prichádza vo fáze spánku, keď je pamäť na sny najsilnejšia,“ vysvetlil psychológ.

Ilustračné obrázky.
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Ak nás však zo spánku vytrhne budík, sny si podľa neho často vôbec nestihneme zapamätať. „Budík nás vytrhne zo spánku a okamžite sa začneme venovať každodenným povinnostiam. Ak si však človek po spontánnom prebudení ešte vybavuje obrazy zo sna, je dobré si ich hneď zapísať alebo si ich aspoň v duchu zopakovať,“ odporučil.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Foto: Magnific

Ideálny počet dní

Práve spánok je podľa Antona Heretika dôvodom, prečo si mnohí z dovolenky neodnesú pocit skutočného oddychu. Organizmus totiž potrebuje určitý čas, aby sa zbavil pracovného režimu a vrátil sa k prirodzenému biorytmu.

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