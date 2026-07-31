Hrozia vyrážky aj bolesti brucha. Veľká MAPA vám pomôže odhaliť jazerá a kúpaliská, ktorým sa vyhnúť
Zdanlivo čistá voda môže spôsobiť nepríjemnosti.
Keď teploty opäť stúpajú nahor, mnohí z nás hľadajú úľavu pri najbližšom jazere alebo na kúpalisku. Plavky, uterák a opaľovací krém však nemusia byť tým jediným, čo sa oplatí vyriešiť ešte pred odchodom z domu. Voda, ktorá na prvý pohľad pôsobí čisto, totiž nemusí byť vždy bezproblémová.
Ako informuje Úrad verejného zdravotníctva SR, hygienici zaznamenali nedostatky vo viacerých prírodných vodných plochách aj bazénoch na Slovensku. Kým niekde išlo o zvýšený výskyt siníc či mikrobiologické ukazovatele, inde sa objavili odchýlky, ktoré nepredstavujú bezprostredné ohrozenie zdravia. Jednotlivé nálezy preto nemožno posudzovať rovnako.
Čistý vzhľad nestačí
Pri rozhodovaní sa často spoliehame na farbu, zápach či priehľadnosť vody. Ako však upozorňuje portál Startitup, nie všetky problémy sa dajú rozpoznať voľným okom. Skutočný stav ukážu až laboratórne rozbory, ktoré hygienici vykonávajú počas celej kúpacej sezóny.
Jedným z dôvodov na zvýšenú opatrnosť bývajú cyanobaktérie, ktoré sú známejšie ako sinice. Niektoré z nich môžu vytvárať látky, ktoré po kontakte s pokožkou vyvolávajú svrbenie, začervenanie, vyrážky, podráždenie očí či alergické reakcie. Po prehltnutí kontaminovanej vody sa môžu pridať bolesti brucha, nevoľnosť, vracanie alebo hnačka.
Citlivejšie môžu reagovať najmä malé deti, tehotné ženy, alergici a ľudia s oslabenou imunitou. Práve deti navyše pri hre vo vode ľahšie prehltnú väčšie množstvo vody, preto by rodičia nemali podceňovať ani zdanlivo nenápadné upozornenia hygienikov.
Horúčavy menia vodu
Kvalita vody nie je počas leta nemenná. Dlhšie obdobie vysokých teplôt, slabý vietor a stojatá voda môžu podporiť premnoženie siníc, ktoré sa často zhromažďujú pri brehoch – teda práve tam, kde sa zdržiava najviac ľudí. Situáciu môžu ovplyvniť aj výdatné zrážky. Tie do jazier a nádrží splavujú nečistoty z okolia, preto sa výsledky kontrol jednej lokality môžu v priebehu sezóny meniť. Starší priaznivý rozbor tak automaticky neznamená, že voda bude vyhovujúca aj o niekoľko týždňov neskôr.
Varovným signálom priamo na mieste môže byť zelené sfarbenie, povlak na hladine, výrazne znížená priehľadnosť alebo nezvyčajný zápach. V takom prípade je rozumnejšie kúpanie vynechať aj bez toho, aby človek poznal výsledky posledného laboratórneho rozboru.
Úrad verejného zdravotníctva SR zároveň upozorňuje, že samotná znížená priehľadnosť vody nemusí vždy predstavovať zdravotné riziko. Rozhodujúce je, prečo sa jej vzhľad zmenil a čo ukázali odborné analýzy.
Pomocník na pár kliknutí
Práve počas horúcich dní sa preto oplatí stav vybranej lokality overiť ešte pred odchodom. Hygienici pravidelne zverejňujú výsledky kontrol prírodných vodných plôch aj umelých kúpalísk a verejnosti je k dispozícii aj praktický prehľad.