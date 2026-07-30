Po 20 rokoch už vie, že to nie je iba rozprávka. Andrea Verešová odhalila, čo ju a Daniela drží spolu
Niekdajšia misska a český podnikateľ majú spolu aj dve deti.
Prvý medializovaný vzťah jej nevyšiel, potom to však prišlo. Andrea Verešová svoje životné šťastie našla pri podnikateľovi, ktorý je o 16 rokov starší. Jedna z najkrajších Sloveniek, ktorá sa prvýkrát preslávila výhrou v súťaži Miss Slovensko, s manželom už čoskoro oslávi 20. výročie sobáša. V rozhovore pre CNN Prima News prezradila, že to nie je vždy iba rozprávka, no spolu s Danielom majú recept na spokojné manželstvo.
Dlho boli len priateľmi
Andrea Verešová bola šesť rokov vo vzťahu s hokejistom Jaromírom Jágrom, kvôli ktorému sa na čas vzdala modelingu a odletela za ním do Spojených štátov amerických, kde sa naplno venoval pôsobeniu v NHL. Ich láske nakoniec zazvonil umieračik a ani neskorší pokus o zmierenie nevyšiel.
Prešlo niekoľko mesiacov a napriek tomu, že Andrea o mužoch po svojom boku vždy hovorila len veľmi nerada, odrazu bolo všetko inak. Stretla „pána božského“, podnikateľa a právnika z Plzne Daniela Volopicha. Vtedy dvadsaťšesťročná modelka svoju zamilovanosť a lásku vôbec neskrývala.
Nový muž po jej boku bol zrelší a mal o 16 rokov viac. „Veľmi ho milujem, lepšieho partnera som si ani nemohla priať,“ povedala vtedy pre Pravdu Andrea o mužovi, ktorého právnická kancelária ju vyše roka zastupovala.
„Dlho sme boli len priatelia, ale časom sa to začalo meniť, postupne si ma úplne získal a som z neho celá paf,“ uviedla s úsmevom a dodala: „Je pre mňa človekom, s ktorým by som chcela stráviť všetok čas až do konca života!“
Recept na manželstvo
Zobrali sa v marci 2007, budúci rok tak oslávia už dvadsiate výročie sobáša. Ako teraz Andrea Verešová priznala, nie vždy to bola v ich vzťahu prechádzka ružovou záhradou.