Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Hercules na vás zaútočí, varovali ich. Andy s manželkou 25 rokov žili s medveďom, ktorý bol pre nich synom
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Slováci na dovolenkách nevedia, čo s hotelovým uterákom. Expert na etiketu vysvetlil jednoduché pravidlo

Použijú jednu frázu a dostanú lepšiu izbu zadarmo. Trik od vedúcej recepcie využite ešte pred ubytovaním

Veľký test horčíc z našich obchodov: Rozdiely sú obrovské. Rozhoduje údaj, ktorý väčšina Slovákov ignoruje

Obľúbené kúpele Slovákov sú medzi najväčšími turistickými pascami. Ľudia šomrú z niekoľkých dôvodov

Prajeme ti ženu plnú súcitu, odkazujú mu. Michal Navara začína novú etapu pri o 15 rokov mladšej Iryne

Veľký test horčíc z našich obchodov: Rozdiely sú obrovské. Rozhoduje údaj, ktorý väčšina Slovákov ignoruje

Slováci na dovolenkách nevedia, čo s hotelovým uterákom. Expert na etiketu vysvetlil jednoduché pravidlo

Použijú jednu frázu a dostanú lepšiu izbu zadarmo. Trik od vedúcej recepcie využite ešte pred ubytovaním

Sadla si mu do lona a on kvôli nej zrušil zásnuby. Eva Máziková a Peter vedia, ako si udržať vášeň

Prajeme ti ženu plnú súcitu, odkazujú mu. Michal Navara začína novú etapu pri o 15 rokov mladšej Iryne

Mama známej moderátorky predáva na Miletičke 35 rokov. Ženy za dobrou podprsenkou cestujú až z Košíc

Ilustračné obrázky.

Prečo sú vaše uhorky horké? Profesor Hričovský poznal chybu, ktorú robia mnohí záhradkári

Veľký test horčíc z našich obchodov: Rozdiely sú obrovské. Rozhoduje údaj, ktorý väčšina Slovákov ignoruje

Slováci na dovolenkách nevedia, čo s hotelovým uterákom. Expert na etiketu vysvetlil jednoduché pravidlo

Dvaja 16-roční Slováci uniesli lietadlo. Dušana a Štefana hnali filmy o Rambovi a Rockym

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Hercules na vás zaútočí, varovali ich. Andy s manželkou 25 rokov žili s medveďom, ktorý bol pre nich synom

Nezvyčajné priateľstvo medzi medveďom grizly a človekom trvalo celý život.

Vlastné deti nikdy nemali, ale rodinu si doplnili inak. Maggie a Andy Robinovci totiž vychovali medveďa ako vlastného syna. Brávali ho na výlety, raňajkovali za jedným stolom, vyvárali obľúbené jedlá. Manželský pár prispôsobil netradičnému členovi rodiny celý svoj život a aj s odstupom času toto obdobie považujú za najkrajšie v živote.

Našli sa

Dvojica rozhodne nepatrila k nenápadným párom už dávno predtým, než si k sebe domov nasťahovala grizlyho. Andy bol wrestlingový zápasník a Maggie zase profesionálkou v parkúre. Práve športová kariéra ich dostala do šou v Austrálii a ani 16-ročný vekový rozdiel ich neudržal od seba. Bolo im spolu dobre a Maggie sa celý čas snažila len to, aby mohol Andy ostať sám sebou – so všetkým, čo k tomu patrí. „Vždy bol plný snov a rozhodne nie malých,“ spomínala po rokoch pre Daily Mail.

Ako wrestler cestoval po celom svete a bol súčasťou netradičných šou. Keď mu raz ponúkli tisíc dolárov za to, že sa v ringu stretne s medveďom, ani na sekundu nezaváhal. V tomto okamihu sa v ňom niečo zmenilo a premohla ho túžba po medveďovi. „Stála som pri okne a zrazu sa ma opýtal: Čo by si povedala na to, ak by som doma chcel mať medveďa? Jasné, že som povedala, zlato, to je úžasný nápad!“ hovorí Maggie. O pol roka mali doma grizlyho, ktorému dali meno Hercules.

Zachránený pred utratením

Hercules sa narodil v zajatí v škótskom parku. Na ďalšie medvedie mláďa tam už údajne nemali priestor, nedokázali ich zvládať a vtedajší majiteľ usúdil, že je lepšie medveďa predať ako utratiť. Za Herculesa v roku 1974 zaplatil 50 libier a priviedol si ho domov. Život s medvedím mláďaťom nebol na začiatku ružový. Hrýzol, škrabal, útočil a celý deň sa len snažil dostať von zo svojej špeciálne vytvorenej skrýše.

Andy sa mu však venoval na sto percent a ani na chvíľu nezapochyboval, že priateľstvo medzi medveďom a človekom je možné. Plávali spolu, behali, zápasili a puto naozaj vzniklo. Medveď za jeden rok narástol na takmer 200 kilogramov, voľne si chodil po dome a večerali za jedným stolom ako rodina. „Aby sme mali spolu dobrý vzťah, musela tam existovať dôvera. Hercules nám dal svoju a my jemu našu,“ vysvetľuje Maggie základ ich vzťahu.

Instagram Post
Príspevok používateľa Kay Ribeiro (@kayrib23)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

Výnimočný medveď

Hercules a Andy sa stali nerozlučnou dvojicou. Andy ho nosil so sebou na stretnutia, vozil sa v špeciálne upravenej dodávke. Rád si sem-tam dal kolu, jedol koláče a iba tepelne upravenú stravu. Postupne sa zbavil svojich zvieracích inštinktov. „Hercules bol šoumen. Andyho napríklad naháňal po ringu len preto, aby mu stiahol trenky,“ spomína.

Pár dostával telefonáty z celého sveta od rôznych odborníkov, ktorí sa ich snažili varovať – podľa nich bolo len otázkou času, kedy na nich medveď zaútočí. Z dobre mienených rád si však nikdy nerobili ťažkú hlavu a naďalej si nažívali ako jedna šťastná rodina. „Nikdy sme si nemysleli, že ten malý chlpatý batôžtek, ktorý sme si adoptovali, nám prinesie takú radosť a smiech,“ dodáva Maggie. Životu s medveďom podriadili všetko, aj rozhodnutie nemať vlastné deti.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Vezmite obyčajnú šumienku v prášku a zapamätajte si tento trik: 17 neoceniteľných zlepšovákov, ktoré využijete denne!

Vezmite obyčajnú šumienku v prášku a zapamätajte si tento trik: 17 neoceniteľných zlepšovákov, ktoré využijete denne!

Zaručený domáci trik na okná bez šmúh: Stačí raz pretrieť týmto a sú perfektne čisté aj pol roka!

Zaručený domáci trik na okná bez šmúh: Stačí raz pretrieť týmto a sú perfektne čisté aj pol roka!

Niekoľko lyžíc sódy bikarbóny pomôže uhorkám rodiť až do jesene: TAKTO ju treba použiť!

Niekoľko lyžíc sódy bikarbóny pomôže uhorkám rodiť až do jesene: TAKTO ju treba použiť!

Najsilnejší prírodný likvidátor hávede: Mandelínky, mravce aj vošky zmiznú do 3 minút!

Najsilnejší prírodný likvidátor hávede: Mandelínky, mravce aj vošky zmiznú do 3 minút!

Plný hrniec

Neporovnateľná cuketová pomazánka s cesnakom – najchutnejší recept pod slnkom: Keď príde návštevy, robí sa v tej najväčšej mise!

Neporovnateľná cuketová pomazánka s cesnakom – najchutnejší recept pod slnkom: Keď príde návštevy, robí sa v tej najväčšej mise!

Vynikajúca TVAROHOVÁ bleskovka z hrnčeka: Fantastický koláč s ovocím – šťavnatý, vynikajúci a príprava na 5 minút!

Vynikajúca TVAROHOVÁ bleskovka z hrnčeka: Fantastický koláč s ovocím – šťavnatý, vynikajúci a príprava na 5 minút!

Recept na MOKRÝ koláč bez múky, cukru a tuku: Môžete ho aj na diéte a chutí fantasticky – pečiem ho aj 3x do týždňa!

Recept na MOKRÝ koláč bez múky, cukru a tuku: Môžete ho aj na diéte a chutí fantasticky – pečiem ho aj 3x do týždňa!

Viete, čo treba pridať do nakladaných UHORIEK, aby boli dokonalé? Tajomstvo starých gazdiniek!

Viete, čo treba pridať do nakladaných UHORIEK, aby boli dokonalé? Tajomstvo starých gazdiniek!

Zdravé tipy

Tento OLEJ vymaže papilómy, bradavice a dokonca aj plesne – každá kvapka je na nezaplatenie!

Tento OLEJ vymaže papilómy, bradavice a dokonca aj plesne – každá kvapka je na nezaplatenie!

Prírodná bylina, ktorá sa tradične využíva na odstránenie bolesti a podporu pokojného spánku!

Prírodná bylina, ktorá sa tradične využíva na odstránenie bolesti a podporu pokojného spánku!

Tento nenápadný list je skutočným DAROM Z NEBIES: Jeho ÚČINOK bude velebiť každá žena!

Tento nenápadný list je skutočným DAROM Z NEBIES: Jeho ÚČINOK bude velebiť každá žena!

Škorica a šalvia sú spolu silnejšie ako hocijaký LIEK, hovorila moja starká: Tento recept si pamätajte na celý život!

Škorica a šalvia sú spolu silnejšie ako hocijaký LIEK, hovorila moja starká: Tento recept si pamätajte na celý život!

Už ste čítali?

Aj nebezpečná vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha tým, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s ľuďmi, ktorí sú často na okraji spoločnosti.

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.