Hercules na vás zaútočí, varovali ich. Andy s manželkou 25 rokov žili s medveďom, ktorý bol pre nich synom
Nezvyčajné priateľstvo medzi medveďom grizly a človekom trvalo celý život.
Vlastné deti nikdy nemali, ale rodinu si doplnili inak. Maggie a Andy Robinovci totiž vychovali medveďa ako vlastného syna. Brávali ho na výlety, raňajkovali za jedným stolom, vyvárali obľúbené jedlá. Manželský pár prispôsobil netradičnému členovi rodiny celý svoj život a aj s odstupom času toto obdobie považujú za najkrajšie v živote.
Našli sa
Dvojica rozhodne nepatrila k nenápadným párom už dávno predtým, než si k sebe domov nasťahovala grizlyho. Andy bol wrestlingový zápasník a Maggie zase profesionálkou v parkúre. Práve športová kariéra ich dostala do šou v Austrálii a ani 16-ročný vekový rozdiel ich neudržal od seba. Bolo im spolu dobre a Maggie sa celý čas snažila len to, aby mohol Andy ostať sám sebou – so všetkým, čo k tomu patrí. „Vždy bol plný snov a rozhodne nie malých,“ spomínala po rokoch pre Daily Mail.
Ako wrestler cestoval po celom svete a bol súčasťou netradičných šou. Keď mu raz ponúkli tisíc dolárov za to, že sa v ringu stretne s medveďom, ani na sekundu nezaváhal. V tomto okamihu sa v ňom niečo zmenilo a premohla ho túžba po medveďovi. „Stála som pri okne a zrazu sa ma opýtal: ‚Čo by si povedala na to, ak by som doma chcel mať medveďa?’ Jasné, že som povedala, zlato, to je úžasný nápad!“ hovorí Maggie. O pol roka mali doma grizlyho, ktorému dali meno Hercules.
Zachránený pred utratením
Hercules sa narodil v zajatí v škótskom parku. Na ďalšie medvedie mláďa tam už údajne nemali priestor, nedokázali ich zvládať a vtedajší majiteľ usúdil, že je lepšie medveďa predať ako utratiť. Za Herculesa v roku 1974 zaplatil 50 libier a priviedol si ho domov. Život s medvedím mláďaťom nebol na začiatku ružový. Hrýzol, škrabal, útočil a celý deň sa len snažil dostať von zo svojej špeciálne vytvorenej skrýše.
Andy sa mu však venoval na sto percent a ani na chvíľu nezapochyboval, že priateľstvo medzi medveďom a človekom je možné. Plávali spolu, behali, zápasili a puto naozaj vzniklo. Medveď za jeden rok narástol na takmer 200 kilogramov, voľne si chodil po dome a večerali za jedným stolom ako rodina. „Aby sme mali spolu dobrý vzťah, musela tam existovať dôvera. Hercules nám dal svoju a my jemu našu,“ vysvetľuje Maggie základ ich vzťahu.
Výnimočný medveď
Hercules a Andy sa stali nerozlučnou dvojicou. Andy ho nosil so sebou na stretnutia, vozil sa v špeciálne upravenej dodávke. Rád si sem-tam dal kolu, jedol koláče a iba tepelne upravenú stravu. Postupne sa zbavil svojich zvieracích inštinktov. „Hercules bol šoumen. Andyho napríklad naháňal po ringu len preto, aby mu stiahol trenky,“ spomína.
Pár dostával telefonáty z celého sveta od rôznych odborníkov, ktorí sa ich snažili varovať – podľa nich bolo len otázkou času, kedy na nich medveď zaútočí. Z dobre mienených rád si však nikdy nerobili ťažkú hlavu a naďalej si nažívali ako jedna šťastná rodina. „Nikdy sme si nemysleli, že ten malý chlpatý batôžtek, ktorý sme si adoptovali, nám prinesie takú radosť a smiech,“ dodáva Maggie. Životu s medveďom podriadili všetko, aj rozhodnutie nemať vlastné deti.