Slováci na dovolenke nevedia dávať správne prepitné. Expert na etiketu vysvetlil pravidlá slušnosti
Drobnú pozornosť nemusí dostať iba upratovačka.
Pred dovolenkou riešime, aký hotel si vybrať, no len málokto si naštuduje, ako sa v ňom slušne správať. Pritom práve drobné gestá rozhodujú o tom, či po sebe zanecháme dobrý dojem. Expert na etiketu Daniel Šmíd na svojom blogu upozornil na päť pravidiel, ktoré hostia často porušujú. Jedno z nich sa týka aj prepitného, s ktorým majú Slováci podľa neho stále problém.
5. Deti nenechajte behať po hoteli
Ak cestujete s deťmi, mali by ste podľa Šmída myslieť aj na pohodlie ostatných hostí. Plač bábätiek či malých detí je prirodzený a väčšina ľudí ho dokáže pochopiť. Iné je to však v prípade starších detí, ktoré behajú po chodbách, kričia vo vstupnej hale alebo si pokrikujú z balkónov.
„Hotel je pre deti neznáme prostredie, kde môžu ľahko ohroziť seba aj ostatných hostí. Preto ich majte pri sebe a veďte ich k ohľaduplnému správaniu,“ pripomenul expert na etiketu.
4. Nočný pokoj platí pre všetkých
Hotel nie je len váš. Každý hosť má právo na oddych, preto by sme mali rešpektovať nočný pokoj, ticho zatvárať dvere, na chodbách hovoriť tlmeným hlasom a vyhnúť sa hlučným večierkom.
„Ak chcete mať istotu, správajte sa potichu približne medzi 22:00 a 8:00. Aj drobnosti, ako buchnutie dverami či hlasný rozhovor na chodbe, môžu ostatným pokaziť noc,“ vysvetlil Šmíd.
3. Hotelová izba nie je obchod so suvenírmi
Malé mydlá, mini šampóny či hotelové pero si mnohí hostia odnášajú domov ako spomienku. Podľa Daniela Šmída by sme sa však mali zamyslieť nad tým, či je to naozaj potrebné.
„Každou takouto pamiatkou zvyšujete náklady hotela na jedného hosťa. V konečnom dôsledku za pobyt zaplatíme viac všetci,“ upozornil. Pripomenul tiež, že uteráky či župany rozhodne nie sú suvenírmi. Ich odnesenie z hotela je podľa neho obyčajnou krádežou a mnohé hotely majú dnes tieto predmety označené bezpečnostnými čipmi. Ak si ich hosť pribalí do kufra, hotel mu ich môže jednoducho pripočítať k účtu.