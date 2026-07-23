Vychováva päťročnú dcérku a pracuje na dvoch miestach. Pomôžme Denise splniť si veľký sen o pomoci druhým
Sama dobre vie, aké je vyrastať bez príležitostí.
Nie každý človek dostane do života rovnaké príležitosti. Pre niekoho je vysokoškolské vzdelanie prirodzenou súčasťou životnej cesty, pre iného predstavuje veľký sen, za ktorým stojí množstvo prekážok, odhodlania a každodenného úsilia. Práve takýto príbeh prináša Denisa Ciglerová – pracujúca mama malej dcéry, ktorá sa rozhodla pokračovať vo vzdelávaní a svoj život nasmerovať k pomoci ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.
Denisa od septembra nastupuje na štúdium sociálnej práce na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Hoci pracuje a snaží sa zabezpečiť svoju rodinu, financovanie vysokoškolského štúdia je pre ňu v súčasnej situácii veľkou výzvou. Školné predstavuje náklad, ktorý si popri bežných životných výdavkoch nedokáže sama pokryť.
Pre Denisu však toto štúdium nie je iba získaním ďalšieho diplomu. Je to cesta k zmene, osobnému rastu a možnosti pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkých životných podmienkach.
Túži pomáhať druhým
Denisa otvorene hovorí o tom, že pochádza z rómskeho prostredia a sama pozná, aké náročné môže byť vyrastať v podmienkach generačnej chudoby a obmedzených možností. Ľudia, ktorí sa narodia do prostredia s nedostatkom príležitostí, často čelia prekážkam, ktoré nesúvisia iba s ich vlastným úsilím.
Generačná chudoba, nízka dostupnosť vzdelania, nedostatok pracovných možností či sociálne vylúčenie môžu spôsobiť, že ľudia zostávajú v náročných podmienkach celé generácie. Nejde pritom o nedostatok schopností alebo snahy. Mnohí ľudia potrebujú najmä príležitosť, podporu a niekoho, kto im ukáže, že zmena je možná.
Práve preto sa Denisa rozhodla pre sociálnu prácu. Chce v budúcnosti pôsobiť v komunitných centrách a podporovať ľudí, ktorí možno dnes nevidia cestu von zo svojej situácie. Chce mladým ľuďom a rodinám ukazovať, že vzdelanie môže byť nástrojom, ktorý otvára nové možnosti.