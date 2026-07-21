Otec zbieral železo, aby mali čo jesť. Mladý majster sveta vo futbale na ťažké časy nikdy nezabudne
19-ročný čerstvý majster sveta nemal ideálne podmienky na veľkú kariéru.
Oči celého sveta v posledných dňoch smerovali aj na neho. Španielsky futbalista Lamine Yamal má iba 19 rokov, no už sa stal majstrom sveta a je považovaný za najväčší futbalový talent súčasnosti. Mnohí si dokonca myslia, že práve o ňom budeme v budúcom desaťročí hovoriť s rovnakou bázňou ako dnes o Messim či Ronaldovi. Rodinné zázemie Lamina Yamala však vôbec nenapovedalo tomu, že by aj takýto obrovský talent mal vôbec šancu vyniknúť.
Dieťa tínedžerov
Obaja jeho rodičia sú deti imigrantov. Ako prvá prišla do Španielska jeho babička, s ktorou má najsilnejšie puto dodnes. „Stará mama sa vkradla do autobusu z Maroka a podarilo sa jej dostať sem. Pracovala na tri zmeny, aby za ňou mohol prísť aj môj otec, ktorý bol celý čas v Maroku,“ vysvetľoval Lamine Yamal v podcaste.
Až keď si jeho stará mama vytvorila finančnú poistku, mohla zaplatiť za cestu aj pre jej dve deti, ktoré mali v tom čase asi tri roky. „Medzitým prišla z Rovníkovej Guiney s mojou druhou babičkou moja mama a usadili sa v Barcelone,“ ozrejmil futbalista svoje rodinné pozadie. Rodičia sa potom po rokoch stretli práve tam – obaja boli 15-roční tínedžeri, keď zistili, že čakajú dieťa.
Usadili sa v ubytovni pre mladé rodiny a veľmi rýchlo pocítili, že bez finančnej pomoci štart do dospelého života nezvládnu. V tej dobe ich zachránili dvaja rodinní známi, ktorí prejavili skutočný a úprimný záujem pomôcť. Z vďaky za ich podporu ich syna pomenovali práve ich menami – Lamine a Yamal. Totožnosť dvoch mužov nebola doteraz vyzradená.
Žili v jednej izbe
Keď sa Lamina Yamala športový redaktor opýtal, či pociťuje tlak na ihrisku, bez rozmyslu odpovedal. „Moja mama ma mala v 16, to je skutočný tlak. Môj otec zbieral železo na ulici, aby mal za čo kúpiť jedlo. To je tlak. Ja iba hrám futbal,“ povedal.