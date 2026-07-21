Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Otec zbieral železo, aby mali čo jesť. Mladý majster sveta vo futbale na ťažké časy nikdy nezabudne
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Veľký test horčíc z našich obchodov: Rozdiely sú obrovské. Rozhoduje údaj, ktorý väčšina Slovákov ignoruje

Dvaja 16-roční Slováci uniesli lietadlo. Dušana a Štefana hnali filmy o Rambovi a Rockym

VEĽKÁ MAPA ochladenia: Niektoré slovenské domácnosti aj zakúria, leto si dá na chvíľu pauzu

Meteorológovia majú prvé informácie o tohtoročnej zime: Veľké prekvapenie, nastane súboj titánov

Veľký test kečupov z našich obchodov: Známe značky prepadli. Rozhoduje údaj, ktorý mnohí prehliadajú

Dvaja 16-roční Slováci uniesli lietadlo. Dušana a Štefana hnali filmy o Rambovi a Rockym

Mama známej moderátorky predáva na Miletičke 35 rokov. Ženy za dobrou podprsenkou cestujú až z Košíc

Veľký test kečupov z našich obchodov: Známe značky prepadli. Rozhoduje údaj, ktorý mnohí prehliadajú

Ilustračné obrázky.

Prečo sú vaše uhorky horké? Profesor Hričovský poznal chybu, ktorú robia mnohí záhradkári

Veľký test horčíc z našich obchodov: Rozdiely sú obrovské. Rozhoduje údaj, ktorý väčšina Slovákov ignoruje

Mama známej moderátorky predáva na Miletičke 35 rokov. Ženy za dobrou podprsenkou cestujú až z Košíc

Ilustračné obrázky.

Prečo sú vaše uhorky horké? Profesor Hričovský poznal chybu, ktorú robia mnohí záhradkári

Dvaja 16-roční Slováci uniesli lietadlo. Dušana a Štefana hnali filmy o Rambovi a Rockym

Veľký test kečupov z našich obchodov: Známe značky prepadli. Rozhoduje údaj, ktorý mnohí prehliadajú

Dovolenkári húfne opúšťajú stredomorské krajiny a sťahujú sa inam. Tu je nám oveľa lepšie, hodnotia

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Otec zbieral železo, aby mali čo jesť. Mladý majster sveta vo futbale na ťažké časy nikdy nezabudne

19-ročný čerstvý majster sveta nemal ideálne podmienky na veľkú kariéru.

Oči celého sveta v posledných dňoch smerovali aj na neho. Španielsky futbalista Lamine Yamal má iba 19 rokov, no už sa stal majstrom sveta a je považovaný za najväčší futbalový talent súčasnosti. Mnohí si dokonca myslia, že práve o ňom budeme v budúcom desaťročí hovoriť s rovnakou bázňou ako dnes o Messim či Ronaldovi. Rodinné zázemie Lamina Yamala však vôbec nenapovedalo tomu, že by aj takýto obrovský talent mal vôbec šancu vyniknúť.

Instagram Post
Príspevok používateľa MOUNIR NASRAOUI (@hustle_hard_304)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

Dieťa tínedžerov

Obaja jeho rodičia sú deti imigrantov. Ako prvá prišla do Španielska jeho babička, s ktorou má najsilnejšie puto dodnes. „Stará mama sa vkradla do autobusu z Maroka a podarilo sa jej dostať sem. Pracovala na tri zmeny, aby za ňou mohol prísť aj môj otec, ktorý bol celý čas v Maroku,“ vysvetľoval Lamine Yamal v podcaste.

Až keď si jeho stará mama vytvorila finančnú poistku, mohla zaplatiť za cestu aj pre jej dve deti, ktoré mali v tom čase asi tri roky. „Medzitým prišla z Rovníkovej Guiney s mojou druhou babičkou moja mama a usadili sa v Barcelone,“ ozrejmil futbalista svoje rodinné pozadie. Rodičia sa potom po rokoch stretli práve tam – obaja boli 15-roční tínedžeri, keď zistili, že čakajú dieťa.

Instagram Post
Príspevok používateľa UNICEF (@unicef)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

Usadili sa v ubytovni pre mladé rodiny a veľmi rýchlo pocítili, že bez finančnej pomoci štart do dospelého života nezvládnu. V tej dobe ich zachránili dvaja rodinní známi, ktorí prejavili skutočný a úprimný záujem pomôcť. Z vďaky za ich podporu ich syna pomenovali práve ich menami – Lamine a Yamal. Totožnosť dvoch mužov nebola doteraz vyzradená.

Žili v jednej izbe

Keď sa Lamina Yamala športový redaktor opýtal, či pociťuje tlak na ihrisku, bez rozmyslu odpovedal. „Moja mama ma mala v 16, to je skutočný tlak. Môj otec zbieral železo na ulici, aby mal za čo kúpiť jedlo. To je tlak. Ja iba hrám futbal,“ povedal.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Hnojenie paradajok V JÚLI: Prírodné hnojivo pre skutočne bohatú úrodu!

Hnojenie paradajok V JÚLI: Prírodné hnojivo pre skutočne bohatú úrodu!

Stačí naliať do kvetináča a lopatkovec kvitne skoro NONSTOP: Žiadne choroby, krásne listy a kvetov máme 5x toľko!

Stačí naliať do kvetináča a lopatkovec kvitne skoro NONSTOP: Žiadne choroby, krásne listy a kvetov máme 5x toľko!

Majte túto rastlinu vždy vo svojom dome: Je krásna, nenáročná a pomôže každej domácnosti!

Majte túto rastlinu vždy vo svojom dome: Je krásna, nenáročná a pomôže každej domácnosti!

Vďaka tomuto prírodnému hnojivu vaše paradajky rastú 10-krát rýchlejšie!

Vďaka tomuto prírodnému hnojivu vaše paradajky rastú 10-krát rýchlejšie!

Plný hrniec

Recept na túto zmrzlinu som si doniesla z dovolenky v Chorvátsku: Ohromne chutná, BEZ vajec a cukru – zbláznila sa do nej celá rodina!

Recept na túto zmrzlinu som si doniesla z dovolenky v Chorvátsku: Ohromne chutná, BEZ vajec a cukru – zbláznila sa do nej celá rodina!

Tento RECEPT postaví na nohy aj mŕtveho, hovoril dedo: ZÁZRAK z plodov čiernej bazy, vyženie z domu každú chorobu!

Tento RECEPT postaví na nohy aj mŕtveho, hovoril dedo: ZÁZRAK z plodov čiernej bazy, vyženie z domu každú chorobu!

Neprekonateľná cuketová zmes na obložené chlebíčky a hrianky: Stačí otvoriť pohár a máte výborné pohostenie aj uprostred zimy!

Neprekonateľná cuketová zmes na obložené chlebíčky a hrianky: Stačí otvoriť pohár a máte výborné pohostenie aj uprostred zimy!

Najjemnejší TVAROHOVÝ koláč na každý deň: Láme všetky rekordy v rýchlosti prípravy a VYNIKAJÚCEJ chuti!

Najjemnejší TVAROHOVÝ koláč na každý deň: Láme všetky rekordy v rýchlosti prípravy a VYNIKAJÚCEJ chuti!

Zdravé tipy

Znižuje krvný tlak, predchádza cukrovke, stará sa o močový mechúr: Má superschopnosti a stojí centy!

Znižuje krvný tlak, predchádza cukrovke, stará sa o močový mechúr: Má superschopnosti a stojí centy!

NEVÍDANÝ trik na trvalé odstránenie chĺpkov bez drahých prístrojov: Chĺpky postupne slabnú, vypadávajú a úplne prestanú rásť!

NEVÍDANÝ trik na trvalé odstránenie chĺpkov bez drahých prístrojov: Chĺpky postupne slabnú, vypadávajú a úplne prestanú rásť!

To by mal v lete vedieť každý: Nerobte zo sliviek len lekvár a slivovicu, toto dokážu s vašim zdravím len tie čerstvé!

To by mal v lete vedieť každý: Nerobte zo sliviek len lekvár a slivovicu, toto dokážu s vašim zdravím len tie čerstvé!

Kto ich má v záhrade, nemusí sa vraj báť vysokého tlaku, kŕčových žíl ani alergií: Starostlivo si uchovajte tieto listy!!

Kto ich má v záhrade, nemusí sa vraj báť vysokého tlaku, kŕčových žíl ani alergií: Starostlivo si uchovajte tieto listy!!

Už ste čítali?

Aj nebezpečná vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha tým, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s ľuďmi, ktorí sú často na okraji spoločnosti.

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.