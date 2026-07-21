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Slovenské mesto zahviezdilo po boku Paríža. Prestížny rebríček najlepších destinácií prekvapil mnohých
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Slovenské mesto zahviezdilo po boku Paríža. Prestížny rebríček najlepších destinácií prekvapil mnohých

Prestížny zoznam naznačil nový trend.

Kým mnohí Slováci pri plánovaní dovolenky automaticky pozerajú za hranice, zahraniční cestovatelia majú čoraz častejšie jasno v tom, že zaujímavé zážitky nájdu aj u nás. Potvrdzuje to aj rebríček, v ktorom sa objavilo aj jedno slovenské mesto – a to v spoločnosti najvyhľadávanejších destinácií sveta.

Slovenská metropola sa dostala medzi 50 najobľúbenejších miest, ktoré plánujú britskí cestovatelia navštíviť v roku 2026. Rebríček zostavila medzinárodná spoločnosť Travel and Tour World (TTW) na základe dátových analýz, sledovania cestovateľských trendov a hlasovania čitateľov.

Prestížny rebríček

Ako informuje Tophoreca.sk, Travel and Tour World patrí medzi rešpektované medzinárodné médiá v oblasti cestovného ruchu, ktorých hodnotenia sledujú cestovné kancelárie, hotely aj dopravcovia. Umiestnenie v takomto rebríčku tak môže mať reálny vplyv na návštevnosť, najmä v segmente krátkych mestských pobytov, ktoré sú medzi Britmi čoraz populárnejšie.

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„Naše výskumy ukazujú rastúci záujem o krátke výlety, pobyty pri mori aj hlbšie kultúrne skúsenosti. Zaznamenali sme tiež nárast dlhších ciest, pretože Briti hľadajú unikátne, raz-za-život zážitky,“ uviedol Anup Kumar Keshan, zakladateľ a šéfredaktor Travel and Tour World.

Čo zaujalo turistov?

Hoci zoznamu kraľuje španielske Tenerife, nasleduje obľúbený Rím či Paríž, zahanbiť sa nedalo ani Slovensko.

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