Pri najbližšom upratovaní ich veľmi oceníte. Profesionálne upratovačky prezradili triky, ktoré šetria čas
Domácnosť môžete upratať rýchlejšie a dôkladnejšie.
Kým niekto strávi upratovaním domácnosti celé hodiny a o chvíľu má pocit, že môže začať odznova, profesionálne upratovačky si všímajú detaily, ktoré mnohí prehliadajú. Niektoré zaužívané postupy totiž prácu zbytočne predlžujú a výsledok môže byť napokon horší, než očakávame.
Ako uvádza portál Plnielanu.sk, profesionálky sa nespoliehajú na komplikované techniky ani množstvo prípravkov. Rozhodujúce je správne poradie, vhodné pomôcky a niekoľko jednoduchých návykov, vďaka ktorým možno pri najbližšom upratovaní ušetriť čas aj námahu.
Menej veľkých upratovaní
Tajomstvo domácnosti, ktorá pôsobí čisto aj medzi jednotlivými upratovaniami, sa začína pri drobných úkonoch. Namiesto toho, aby profesionálky čakali, kým sa neporiadok nahromadí, riešia ho priebežne. Veci vracajú na miesto, znečistený povrch utrú hneď a menšie problémy nenechávajú prerásť do zdĺhavej práce.
Takýto prístup môže byť užitočný najmä v kuchyni. Práve tam sa rýchlo usádza mastnota a pozornosť si nežiadajú iba sporák či rúra. Nečistoty zostávajú aj na miestach, ktorých sa počas dňa často dotýkame, napríklad na úchytkách kuchynských skriniek. Ak povrchy utriete krátko po varení, mastnota sa nestihne výraznejšie usadiť a jej neskoršie odstraňovanie bude jednoduchšie.