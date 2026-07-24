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Lekári na kúpalisku nikdy nerobia týchto šesť vecí. Slováci riskujú svoje zdravie denne
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Lekári na kúpalisku nikdy nerobia týchto šesť vecí. Slováci riskujú svoje zdravie denne

Číslo jedna by mal dodržiavať každý.

Leto je v plnom prúde a s ním aj dni strávené pri bazénoch na kúpaliskách. Hoci sa kúpanie spája najmä s oddychom a osviežením počas horúčav, lekári upozorňujú, že niektoré návyky môžu zbytočne zvýšiť riziko úrazov či zdravotných problémov. Uznávaní doktori pre portál HuffPost prezradili šesť vecí, ktoré by pri bazéne nikdy neurobili.

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Foto: Magnific

6. Neskákali by hlavičku do plytkej vody

Skákať hlavičku do neznámej alebo plytkej vody môže mať tragické následky. Podľa lekára Stevena Valassisa ide o úraz, ktorý sa stáva častejšie, než si mnohí myslia, najmä v domácich bazénoch.

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„Ak dieťa skočí po hlave do plytkého bazéna a narazí hlavou o dno, náraz môže spôsobiť poranenie mozgu. Sila sa následne prenesie na krčnú chrbticu, kde môže dôjsť k poškodeniu miechy. V najzávažnejších prípadoch to môže viesť k ochrnutiu alebo strate schopnosti samostatne dýchať,“ uviedol Valassis pre HuffPost.

Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok Foto: Magnific

5. Neplávali by s otvorenou ranou

Ak máte hlbší rez, odreninu alebo čerstvú operačnú ranu, odborníci odporúčajú bazén radšej vynechať. Chlór môže poškodiť tkanivo a spomaliť hojenie, zároveň hrozí infekcia.

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„Najlepšie je neplávať s otvorenou ranou, najmä ak ide o hlbšiu odreninu alebo rez. Chlór a ďalšie chemikálie môžu poškodiť tkanivo a zvýšiť zápal. Zároveň existuje riziko infekcie, ktoré je ešte vyššie pri kúpaní v jazere, rieke alebo mori,“ spomínal dermatológ Chris Bunick pre HuffPost.

4. Nešli by do bazéna chorí

Ak vás trápi viróza alebo žalúdočné ťažkosti, deň pri bazéne si radšej odložte. Podľa lekárov tým chránite nielen seba, ale aj ostatných návštevníkov. „Plávanie počas choroby nie je dobrý nápad. Pohyb vo vode môže zhoršiť nevoľnosť, vyvolať vracanie a zvýšiť riziko dehydratácie, čím sa zdravotný stav ešte zhorší,“ uviedol Bunick pre HuffPost.

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Dermatológ zároveň upozornil, že ani chlór nedokáže okamžite zničiť všetky infekčné zárodky. „Infekčné ochorenia sa môžu šíriť aj prostredníctvom bazénovej vody, pretože chlór ani iné chemikálie nepôsobia okamžite. Po určitý čas sa tak môžu preniesť aj na ďalších ľudí,“ dodal pre HuffPost.

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