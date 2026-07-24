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Obľúbené pláže Slovákov ohrozuje nebezpečná baktéria. Veľká MAPA vám ukáže, kde treba spozornieť
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Obľúbené pláže Slovákov ohrozuje nebezpečná baktéria. Veľká MAPA vám ukáže, kde treba spozornieť

Vážnemu riziku sa vyhnete vďaka jednoduchým pravidlám.

Sezóna dovoleniek je v plnom prúde a tisíce Slovákov sú pri mori, alebo k nemu mieria. Oddych na pláži však môžu tento rok skomplikovať aj nástrahy, ktoré vo vode nie sú viditeľné voľným okom. V niektorých častiach Európy totiž vznikli mimoriadne priaznivé podmienky pre baktérie, ktoré sa do tela dokážu dostať aj cez zdanlivo nevinné poranenie.

Ako informuje britský portál The Sun, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) upozornilo na zvýšené riziko výskytu baktérií Vibrio. V prvých júlových dňoch stúplo podľa odborníkov nezvyčajne skoro a do pozornosti sa dostalo hneď niekoľko dovolenkových oblastí.

Pozor na teplé pobrežné vody

Baktérie Vibrio sa prirodzene vyskytujú najmä v teplých pobrežných vodách a v oblastiach, kde sa sladká voda mieša so slanou. Darí sa im počas horúcich letných dní a ich množstvo môže stúpať spolu s teplotou mora.

Pred kúpaním v mori si dobre skontrolujte celé telo.
Pred kúpaním v mori si dobre skontrolujte celé telo. Foto: magnific.com, @pch.vector

Problém môže nastať, keď sa kontaminovaná voda dostane do otvorenej rany, škrabanca alebo odreniny. Infekcia sa môže prejaviť začervenaním, opuchom či výraznou bolesťou v okolí poraneného miesta. Baktérie však môžu spôsobiť aj zápal ucha.

Väčšie riziko nehrozí iba pri samotnom kúpaní. Človek sa môže nakaziť aj po konzumácii kontaminovaných, surových alebo nedostatočne tepelne upravených morských plodov, predovšetkým ustríc. Objaviť sa následne môžu žalúdočné kŕče, vodnatá hnačka, nevoľnosť, vracanie alebo horúčka.

Európski odborníci preto sledujú teplotu morskej hladiny aj koncentráciu soli a pomocou týchto údajov určujú, kde baktérie nachádzajú najpriaznivejšie podmienky. Aktuálna mapa upozornila na pobrežie viacerých krajín, medzi ktorými nechýbajú ani obľúbené dovolenkové destinácie.

Rizikové destinácie + veľká mapa

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