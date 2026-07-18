Veľká čučoriedková MAPA 2026: Zoberte košíky, vieme, kam sa na Slovensku oplatí vyraziť na samozber
Prvé samozbery čučoriedok už odštartovali.
Čučoriedková sezóna je opäť tu a spolu s ňou aj možnosť vymeniť nákup v obchode za košík naplnený priamo v sade. Na samozbery sa každoročne vyberajú rodiny s deťmi, milovníci domáceho pečenia aj ľudia, ktorí si chcú pripraviť zásoby ovocia do mrazničky. Čerstvo odtrhnuté modré bobule však mnohí zjedia ešte predtým, než sa s nimi vôbec dostanú domov.
Tento rok pritom na niektorých miestach dozreli čučoriedky skôr, než pestovatelia očakávali. Vysoké teploty a sucho urýchlili začiatok sezóny, a tak prvé sady otvorili svoje brány už v prvej polovici júla. Ďalšie lokality sa k nim postupne pridávajú.
Ak si chcete priniesť čerstvé čučoriedky priamo od slovenských pestovateľov, pripravili sme pre vás veľký prehľad miest, kde ich možno nazbierať alebo objednať. Pred cestou si však vždy skontrolujte aktuálne informácie konkrétneho sadu. Termíny aj otváracie hodiny sa môžu meniť podľa počasia, množstva dozretého ovocia či záujmu návštevníkov.
Horúčavy im zmenili plány
Pestovatelia v niektorých častiach Slovenska pôvodne počítali s tým, že samozbery otvoria až v polovici júla. Príroda však ich plány zmenila. Vysoké teploty urýchlili dozrievanie plodov a zároveň zvýšili nároky na zavlažovanie rastlín.
„Rátali sme, že samozber bude od polovice júla, ale tým pádom sme museli samozber posunúť. Čučoriedky sú veľmi zaťažené na vodu, musíme polievať veľmi často, počas týchto horúčav aj trikrát, štyrikrát denne,“ uviedla pre STVR pestovateľka Alexandra Pavlová z obce Lesné neďaleko Michaloviec, kde samozber už aj ukončili.
Dĺžka sezóny sa môže na jednotlivých miestach líšiť. Rozhodovať bude počasie, postupné dozrievanie plodov aj množstvo návštevníkov, ktorí do sadov zavítajú. Aj preto sa oplatí sledovať aktuálne oznamy pestovateľov a cestu si naplánovať až po overení, či je samozber v daný deň otvorený.