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Cundra, ktorá chce peniaze, mysleli si o nej. Pavlína Pořízková sa po veľkej zrade opäť vydala
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Cundra, ktorá chce peniaze, mysleli si o nej. Pavlína Pořízková sa po veľkej zrade opäť vydala

Prvý manžel bol ňou posadnutý a pripravil ju o všetko.

Navonok žila život, o akom snívajú mnohé ženy. Patrila medzi najžiadanejšie modelky sveta, zarábala milióny dolárov a po jej boku stála rocková hviezda. Lenže za úsmevmi na titulných stranách časopisov sa skrýval príbeh ženy, ktorá sa už od detstva učila, aké je to nemať vlastný hlas. Pavlína Pořízková prežila opustenie rodičmi, chudobu, manipulatívne manželstvo aj obrovskú zradu po smrti muža, ktorého milovala. Napriek tomu dnes tvrdí, že na lásku nezanevrela a vo veku 61 rokov sa opäť vydala.

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Symbol studenej vojny

Prvýkrát som sa preslávila ako štvorročná ako politický pešiak v súboji medzi Východom a Západom,“ spomínala Pořízková vo svojej knihe No filter. Keď mala len tri roky, jej rodičia po okupácii Československa ušli na motorke do Švédska. Verili, že si tam vybudujú nový život a po dcéru sa čoskoro vrátia. Hranice sa však medzičasom uzavreli a jedinou nádejou sa pre nich stala verejnosť. Pořízkovci pred československým veľvyslanectvom v Štokholme držali protestnú hladovku a ich príbeh sa stal senzáciou vo švédskych médiách.

Pavlína Pořízková s mamou a bratom.
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Malá Pavlína zatiaľ vyrastala u starej mamy v Prostějove. Každý mesiac pred ich dom prichádzali fotografi, ktorí dokumentovali jej detstvo a dlho si myslela, že je to úplne normálne. „Myslela som si, že každé dieťa má svojho fotografa v khaki veste,“ spomínala s odstupom rokov. Až keď jej kamarátka raz nechápala, že sa nemôže ísť hrať, pretože „zase prídu fotografi“, uvedomila si, že jej detstvo je iné ako detstvo ostatných detí.

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Kradla, aby prežili

Keď sa ako deväťročná konečne dostala do Švédska, titulky novín zaplnili fotografie o šťastnom zjednotení rodiny. Skutočnosť bola úplne iná. Rodičia sa krátko nato rozviedli, ona smútila za starou mamou, ktorá ju vychovala a v škole ju deti urážali pre jej pôvod. „Na môj názor sa nikto nepýtal,“ priznala neskôr vo svojej knihe. Situácia sa ešte zhoršila, keď ich otec nechal spolu s mladším bratom celé dva týždne bez dozoru. Peniaze, ktoré im nechal, nestačili ani na základné potraviny, a tak musela kradnúť chlieb a syr, aby prežili. Pavlína už ako 10-ročná predávala noviny, aby pomohla zabezpečiť domácnosť a myslela si, že z biedy sa nikdy nedostane.

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Všetko zmenila kamarátka, ktorá chcela byť fotografkou a tá poslala jej snímku do agentúry Elite. Odpoveď prišla okamžite. Pavlína Pořízková ako 15-ročná odišla do Paríža a začala kariéru, ktorá z nej urobila jednu z najslávnejších modeliek svojej generácie. „Všetko išlo bokom. Škola aj rodina. Išla som tam, kde boli peniaze. Nič iné ma nezaujímalo. Pomohli mi získať sebavedomie,“ priznala.

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Za toho sa vydám

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