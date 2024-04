Otec ani mama ju nevideli dlhé roky. Pavlína Pořízková bola v Československu rukojemníčkou komunistov

Bola prvou ženou z Československa, ktorá sa dostala v modelingu až na samotný vrchol. Pavlína Pořízková, ktorá 9. apríla oslavuje 59. narodeniny, bola len tínedžerkou, keď sa stala tvárou Estée Lauder a keď sa objavila v kampaniach módnych gigantov ako Chanel alebo Versace. Každý, kto sa pohyboval vo svete modelingu, poznal jej meno.

Pavlína by však v módnom svete nikdy neuspela, keby zostala v totalitnom Československu. Keď mala len tri roky, jej rodičia dokázali utiecť na slobodu, no ona zostala na druhej strane Železnej opony. Pořízkovci vynakladali obrovské úsilie, aby ju odtiaľ dostali.

Malá Pavlína Pořízková bola na začiatku 70. rokov jednou z najdôležitejších osôb v komunistickom Československu. Práve kvôli nej jednali ministri a premiéri. Práve kvôli nej švédski piloti podnikali odvážne pokusy o prelet cez železnú oponu a končili vo väzení. To kvôli nej zrušili dva medzinárodné hokejové stretnutia medzi Československom a Švédskom. Všetko sa to začalo ráno, 21. augusta 1968 - teda okupáciou Československa.

Útek na motorke

Pavlínin otec Jiří počul správu o okupácii hneď ráno cez otvorené okno, keď išiel na motorke do práce. Ihneď ho premohol strach, že sa vrátia zlé časy a on, bývalý politický väzeň, bude opäť označovaný za nepriateľa ľudu. To všetko preto, že kedysi patril ku skautom, ktorí šírili letáky a katolícku vieru. Komunisti ho obvinili z rozvracania republiky a dva roky si odsedel v base.

Pořízka a jeho krásna manželka Anna verili, že po jeho návrate domov bude ich život už len lepší. Lepší život chceli najmä pre ich trojročnú dcéru Pavlínu. Lenže začala okupácia a Pořízkovci ihneď začali debatovať o emigrácii. Všade panoval zmätok, nikto nevedel, čo sa deje a na každom kroku videli okupantov.

Hneď v prvý deň v rádiu hlásili počty mŕtvych. Pořízkovci viac neváhali a štyri dni po začiatku okupácie sa rozhodli pre útek. „Bola to stresová situácia,“ popisoval osudný deň Jiří, ktorého trápila jediná otázka. Majú na nebezpečnú cestu so sebou zobrať aj trojročnú Pavlínku?

Vrátime sa?

