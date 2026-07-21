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S vysnívaným tatinom sa o tom už porozprávala. Lucia Mokráňová otvorene odpovedala na chúlostivú otázku
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S vysnívaným tatinom sa o tom už porozprávala. Lucia Mokráňová otvorene odpovedala na chúlostivú otázku

Známa influencerka vychováva s partnerom Martinom dcérku Tali.

„Máme sa spolu krásne,“ pochválila sa nedávno fanúšikom Lucia Mokráňová, ktorá so svojou rodinkou prežíva spokojné obdobie. Známa influencerka, ktorá sa do povedomia verejnosti dostala po účinkovaní v reality šou Farma, s dlhoročným partnerom Martinom vychováva dcérku Tali. S jej pribúdajúcimi rôčkami už nejednému fanúšikovi napadla chúlostivá otázka – a fitness trénerka sa na ňu nebála odpovedať.

Lucia Mokráňová a partner Martin.
Lucia Mokráňová a partner Martin. Foto: Instagram @ luciamokranova

Vysnívaný tatinko

Lucia Mokráňová a jej partner Martin spolu vychovávajú dcérku Tali, ktorá má už šesť rokov. O otcovi svojej dcéry sa influencerka ešte v minulosti viackrát vyjadrovala veľmi pochvalne – na svojom partnerovi si vraj najviac váži to, aký je skvelý otec a ako sa správa k nej a k dcérke.

Lucia Mokráňová s dcérkou Tali.
Lucia Mokráňová s dcérkou Tali. Foto: Instagram @ luciamokranova

„Je to náš vysnívaný tatinko,“ nešetrila slovami chvály športovkyňa, ktorá vraj už krátko po zoznámení s ním vedela, že je ten pravý. „Myslela som, že tá fráza, čo som vždy počula vo filme, že žena toho svojho osudového muža vždy spozná, je len vymyslená. Ale naozaj to to tak je. Po krátkej dobe som vedela, že je to muž môjho života, rovnako tak to cítil aj priateľ a povedal mi: ‚Ty budeš žena, s ktorou budem mať deti.‘ Bolo to krásne,“ prezradila pre Diva.sk fitness trénerka.

Nedá sa to naplánovať

Čím je však jej dcérka staršia, pribúdajú otázky najmä zo strany Luciiných fanúšikov, či neuvažuje o ďalšom dieťatku.

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