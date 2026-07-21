Poklad máme hneď za rohom. Cestovatelia v prestížnej ankete rozhodli o najlepších miestach na svete
Cestovatelia z celého sveta si zvolili destinácie, kde sú podľa nich najlepšie atrakcie, hotely či gastronómia.
Poklad máme priamo za rohom, ako o tom rozhodli cestovatelia z celého sveta. V prestížnej ankete World's Best Awards totiž rozhodovali o najlepších mestách na svete a jedno je naozaj na skok. Státisíce dovolenkárovi sa vyjadrovali nielen k atrakciám, hotelom či gastronómii, ale aj k pamiatkam, histórii a celkovej atmosfére, akú destinácia má.
Vyhrala Florencia
Tento rok v ankete, ktorú organizuje magazín Travel + Leisure, hlasovalo viac ako 207-tisíc čitateľov, ktorí odovzdali 661-tisíc hlasov viac ako desaťtisíc zariadeniam (hotelom, mestám, výletným lodiam a ďalším). Rozhodli napokon o najlepších mestách, pričom svoje zastúpenie v rebríčku má aj Európa.
Prvé miesto a najvyššie hodnotenie spomedzi európskych miest si odnáša talianska Florencia, v ktorej cestovatelia ocenili najmä renesančné pamiatky a lokálne trattorie (tradičné talianske neformálne reštaurácie). Na striebornej priečke sa nachádza neďaleká česká metropola Praha.
Čo ocenili?
Cestovatelia tu vyzdvihli predovšetkým jej rozprávkovú atmosféru, bohatú históriu a architektonické skvosty, pričom medzi absolútne najlepšie hodnotené miesta patria Staromestské námestie, Pražský hrad a Karlov most, ktoré v minulosti vysoko ocenili aj cestovatelia na portáli Tripadvisor.