Prezliekala sa na kúpalisku, keď zaútočil muž s nožom v ruke. Eňu Podzámsku zachránila nečakaná láska
Od jedného partnera odišla až v momente, keď ju priviazal k radiátoru.
„V určitom okamihu som zostala úplne sama so všetkým, čo sa dialo. A zrazu prišiel on a stal sa mojou nesmiernou oporou. Pomohol mi a doslova ma zachránil.“ Takto dnes hovorí Eňa Podzámska o mužovi, ktorý vstúpil do jej života vo chvíli, keď mala pocit, že sa už nemá o čo oprieť. Len málokto pritom tuší, aké bolestivé skúšky musela obľúbená herečka prekonať ešte dávno predtým. Ako tínedžerka zažila znásilnenie, neskôr bola vo vzťahu plnom násilia a roky bojovala aj s vlastnými démonmi. O udalostiach, ktoré ju poznačili na celý život, prehovorila až s odstupom času a dnes verí, že aj otvorenosť môže pomôcť iným.
Prvý bozk
Prvý bozk si Eňa Podzámska dodnes pamätá veľmi živo. V kontroverznej relácii K-FUN spomínala, že ho dostala ako 14-ročná počas lyžiarskeho výcviku.
„Boli sme na lyžiarskom zájazde a mali sme tam diskotéku, slaďáky, čo ste sa tam držali ako dvaja roboti. A ten chalan, myslím si, že sa volal Peťo, ma pobozkal a proste mi vrazil jazyk do huby. Mne prišlo tak zle, lebo som si to vôbec neuvedomila, že to je francúzsky bozk,“ hovorila o momente, keď ostala skôr zaskočená ako očarená. Vtedy ešte netušila, že už o rok príde skúsenosť, ktorá jej navždy zmení pohľad na intimitu aj pocit bezpečia.
Muž s nožom v ruke
„Mňa znásilnili,“ povedala otvorene v relácii K-FUN, kde priznala, že jej prvý sexuálny zážitok nebol dobrovoľný. Stalo sa to na kúpalisku na Tehelnom poli v Bratislave, kde s kamarátkou strávili letný deň. „Išla som sa prezliecť do kabínky, do ktorej vošiel mladý muž s nožíkom v ruke a...,“ uviedla herečka, ktorá podrobnosti nerozvádzala. Stačilo však niekoľko viet, aby bolo jasné, akú hlbokú stopu v nej udalosť zanechala.
V rozhovore priznala, že po znásilnení sa u nej vytvoril silný odpor ku kúpaliskám. Miesta, ktoré boli pre mnohých symbolom leta a oddychu, sa pre ňu stali zdrojom úzkosti a paniky. Zároveň uviedla, že približne dva roky po znásilnení nedokázala nadviazať partnerský ani intímny vzťah.
Priviazaná k radiátoru
Dnes o tom Eňa Podzámska hovorí pokojne, no jej slová pripomínajú, že následky sexuálneho násilia nekončia v okamihu útoku. Keď sa zdalo, že najhoršie už má za sebou, život jej pripravil ďalšiu bolestivú skúsenosť. V relácii K-FUN spomínala aj na partnera, od ktorého musela utiecť.