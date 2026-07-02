Predstavovala si to inak, ale zvládnu to. Dominika Stará sa teší zo synčeka, ktorý sa narodil predčasne
Známa speváčka priznala, že nebola na jeho príchod ešte pripravená.
Prekvapil ich o čosi skôr, napriek tomu sa z jeho príchodu nesmierne tešia. Dominika Stará, po novom Jurena, a jej manžel Michal sa totiž dočkali tretieho prírastku do rodiny, keď v týchto dňoch privítali na svete synčeka Šimona. Ten síce rodičov aj lekárov zaskočil svojím príchodom o šesť týždňov skôr, no ako sa speváčka už stihla medzičasom pochváliť na svojom profile na sociálnej sieti, jej syn je bojovník a nie je nič, čo by ako rodina spolu nezvládli.
Hudba počká
Niekdajšia superstaristka a jej manžel Michal už doma vychovávajú dve ratolesti - syna Miška a dcérku Izabelku a ako Dominika ešte v minulosti priznala, materské povinnosti a starostlivosť o rodinu si užíva, keďže jej snom okrem spevu bolo aj jej založenie.
Aj preto hudobnú kariéru odložila bokom a chce si naplno užívať chvíle v kruhu rodiny. „Tak dlho som snívala o tom, že raz budem mamou, že teraz, keď ňou som, užívam si to naplno. Hudba počká, deti sú malé len raz. Tieto momenty nechcem zmeškať kvôli kariére,“ cituje portál Najmama.sk speváčku, ktorej sa materské povinnosti ešte o niečo predĺžia - do rodinného kruhu totiž pribudol tretí prírastok.
Dominika Stará sa tak najnovšie už teší zo synčeka Šimona, ktorý však svojím nečakaným príchodom všetkých trochu prekvapil - narodil sa predčasne. A hoci sa lekári snažili speváčkin pôrod ešte o niekoľko dní oddialiť, napokon sa to nepodarilo.