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Tisícročná jaskynná metóda ochladí rozpálený byt. Dodržte päť pravidiel a konečne sa vyspíte
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Tisícročná jaskynná metóda ochladí rozpálený byt. Dodržte päť pravidiel a konečne sa vyspíte

Ilustračné obrázky.
Ilustračné obrázky. — Foto: Gemini/Dobré noviny

Turci poznali riešenie už pred tisíckami rokov.

Slováci už niekoľko dní zaspávajú v bytoch, ktoré sa ani po západe slnka nestihnú ochladiť. V spálňach je dusno, vzduch stojí a namiesto odpočinku prichádza nekonečné prehadzovanie sa z boku na bok, odkopávanie periny či hľadanie čo i len trochu chladnejšieho miesta na vankúši. Klimatizáciu pritom nemá každý. Riešenie, ktoré dnes odporúčajú odborníci, je pritom staré tisíce rokov – ide o jaskynnú metódu, ktorou sa inšpirovali v Turecku.

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Mesto, ktoré ukrývalo 20-tisíc ľudí

Pod rozprávkovými skalnými útvarmi tureckej Kapadócie sa ukrýva jedno z najväčších tajomstiev dávnej architektúry. Ako informovala stanica BBC, viac než 85 metrov pod zemou leží Derinkuyu – obrovské podzemné mesto, v ktorom dokázalo počas nebezpečenstva celé mesiace žiť až 20-tisíc ľudí.

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Mesto tvorí 18 podzemných podlaží s obytnými miestnosťami, školami, skladmi potravín, stajňami aj studňou. Jeho obyvatelia sa tu neskrývali iba pred nepriateľmi. Pod zemou nachádzali aj úľavu pred spaľujúcim letným slnkom. Najväčším tajomstvom Derinkuyu pritom neboli kilometre tunelov, ale samotná fyzika. Hrubé kamenné steny, minimum svetla a premyslený ventilačný systém dokázali udržať príjemnú teplotu aj v časoch, keď sa krajina nad nimi rozpálila do extrémov. Práve týmto princípom sa dnes začínajú inšpirovať odborníci na bývanie.

Dom ako jaskyňa

Experti hovoria o takzvanej jaskynnej metóde a cieľ je jednoduchý – vytvoriť doma podobné podmienky, aké panujú v jaskyni. „Jaskyňa zostáva počas horúčav chladná preto, že je tmavá, nedopadá do nej priame slnečné svetlo a horúci vzduch sa do nej nedostáva priamo. Presne to by ste mali napodobniť aj doma,“ vysvetlil pre portál Tom's Guide Joseph Holman, zakladateľ spoločnosti Green Doors, ktorá sa špecializuje na okná, dvere a ich energetické vlastnosti.

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Podľa neho ľudia robia počas horúčav jednu veľmi častú chybu. Keď sa byt začne prehrievať, otvoria všetky okná v nádeji, že vznikne prievan. Lenže ak je vonku ešte teplejšie než vo vnútri, výsledkom je presný opak. „Obmedzte slnečné svetlo a zastavte prúdenie horúceho vonkajšieho vzduchu dovnútra. Pomôcť môže dokonca aj vypnutie svetiel,“ vysvetlil Holman, podľa ktorého je najdôležitejšie konať ešte ráno.

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Zlaté pravidlo jaskynnej metódy

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