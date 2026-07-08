Ukázala, že štýl nemusí stáť majland. Hviezda Spider-Mana na červenom koberci ohúrila v lacnom tričku
Slávna herečka je známa svojimi štýlovými outfitmi.
Znova dokázala, že patrí medzi najštýlovejšie hviezdy v Hollywoode. Zendaya, ktorá v posledných dňoch propaguje svoj najnovší film Spider-Man: Nový deň, navyše ukázala, že elegancia a štýl nemusia nutne kráčať ruka v ruke s luxusom a drahými dizajnérskymi kúskami. Jej špeciálny outfit z fotenia v Paríži totiž obletel svet.
Vintage kúsok
Herečka hrá v pripravovanom štvrtom filme o pavúčom hrdinovi spolu so svojím manželom Tomom Hollandom. Ako uvádza portál People, prednedávnom obaja zavítali do Paríža, aby tu blížiaci sa hollywoodsky trhák odpromovali.
A dvadsaťdeväťročná Zendaya opäť upútala pozornosť verejnosti aj médií. Na fotenie k filmu totiž dorazila v minišatách, resp. nadrozmernom vintage tričku s obrázkom Spider-Mana, ktoré doplnila bielymi lodičkami, visiacimi striebornými náušnicami a hodinkami.
Ako neskôr prezradil jej dlhoročný stylista Law Roach, tričko so Spider-Manom kúpil slávnej hviezde za prijateľnú cenu a fanúšikom na sociálnych sieťach ukázal, ako sa k módnemu kúsku dopracoval.