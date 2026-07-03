Falošná kresťanka, odsúdil ju kňaz. Martina Schindlerová vie, že manželstvo s tyranom nie je povinnosť
Známa speváčka žila roky v toxickom vzťahu po boku žiarlivého partnera.
„Bola som na omši a kňaz počas nej povedal: ,Máme tu jednu ovečku z našej farnosti, ktorá žije s rozvedeným mužom bez svadby a tvári sa, že je kresťanka,‘“ spomínala Martina Schindlerová, ktorá sa netají tým že je veriaca. Po odchode od exmanžela čelila odsudzovaniu aj na mieste, na ktorom by to nečakala - v kostole.
Známa speváčka, niekdajšia superstaristka, totiž žila v toxickom vzťahu po boku násilníka a žiarlivca a kým našla odvahu od neho odísť, trvalo jej to roky. Dnes vie, že útek a rozvod bol tým najlepším riešením a svojím príbehom tak chce povzbudiť aj iné ženy, ktoré sú v podobnej alebo rovnakej situácii, aby v sebe našli odvahu a vzťah s takýmto človekom definitívne ukončili.
V zlatej klietke
Verejnosť si ju pamätá už z kastingu do speváckej súťaže SuperStar, kde na porotu zapôsobila nielen pôvabným zovňajškom, ale najmä hlasovým rozsahom a speváckymi kvalitami. Aj počas finálových kôl sa dostala ďaleko, napokon skončila na striebornej priečke za Katkou Koščovou.
Hoci sa Martine Schindlerovej po skončení SuperStar rozbehla spevácka kariéra naplno, všetko sa zmenilo, keď sa ako 24-ročná vydala za bratislavského podnikateľa. Od luxusnej svadby potom žila údajne „v zlatej klietke“, starala sa o deti a všetok svoj čas venovala rodine.
Prisahala, že vydrží
„Mať dve malé deti s jedenapolročným rozostupom je fuška. Moje spevácke ambície v tom období nahradila snaha o čisté prežitie, bola som rada, že som rada,“ povedala otvorene pre portál Akčné ženy ešte v minulosti speváčka, pre ktorú však deti zostali prioritou aj potom, ako jej manžela, figurujúceho na mafiánskych zoznamoch v klane takáčovcov (organizovaná skupina, ktorá v 90. rokoch pôsobila najmä v Bratislave, pozn. red.) pre podozrenia z rozsiahlej trestnej činnosti zadržala polícia. Informoval o tom Plus 7 dní.
Speváčka sa dovtedy síce mala ako v bavlnke, zdanie však môže často klamať, a Martinin vzťah s manželom pripomínal všetko možné, len nie rozprávku. Ako totiž speváčka neskôr priznala, v toxickom vzťahu chcela vydržať, lebo sa domnievala, že musí. „Ako kresťanka som prisahala Bohu, že vydržím. Ale potom si povedala - Panebože, čo je to za cestu, vydržať?“ priznala v relácii Na scéne a dodala, že musela nájsť veľa síl, aby dokázala zo vzťahu odísť.