Keď je v Turecku 40 stupňov, pijú nápoj z troch ingrediencií. Je svieži, ochladí vás a doplní živiny
Pijú ho už celé stáročia.
Slovensko zasiahla vlna tropických horúčav, počas ktorých teploty na mnohých miestach prekročili aj 35 stupňov Celzia. Odborníci preto opakovane pripomínajú, že nestačí len piť dostatok vody. Spolu s tekutinami totiž telo stráca aj dôležité minerály, ktoré potrebuje na správne fungovanie. V krajinách, kde sú extrémne horúčavy každoročnou realitou, sa preto už stáročia spoliehajú na jednoduché recepty, ktoré pomáhajú organizmu zvládnuť vysoké teploty. V Turecku si miestni počas leta najčastejšie doprajú tradičný nápoj pripravený len z troch ingrediencií. Hoci môže na prvý pohľad pôsobiť nezvyčajne, nejde len o zvyk, ale aj o praktický spôsob, ako doplniť tekutiny a minerály.
Tradícia, ktorá prežila celé stáročia
Reč je o ayrane – nápoji z bieleho jogurtu, vody a soli, ktorý patrí v Turecku k letným stáliciam a nájdete ho prakticky všade. Predáva sa v supermarketoch, podáva sa v reštauráciách ku kebabu aj ďalším grilovaným jedlám a nechýba ani v pouličných stánkoch, kde ho pripravujú čerstvý priamo pred zákazníkmi.
Podľa historikov siaha jeho história až do 11. storočia. Turkické kmene pripravovali fermentované mliečne výrobky preto, aby vydržali dlhé cesty aj náročné podmienky v stepiach. Práve z tejto tradície sa postupne vyvinul nápoj, ktorý si Turci obľúbili natoľko, že sa stal neoddeliteľnou súčasťou ich kuchyne. Obľúbenosť ayranu potvrdzujú aj experti.
Nie je to len osvieženie
„Konzumácia ayranu je dôležitým spôsobom, ako obnoviť minerálnu rovnováhu stratenú počas leta v dôsledku potenia. Je to vďaka prirodzenému obsahu minerálov aj pridanej soli,“ uviedol pre CNN profesor Barbaros Ozer z Katedry mliekarenských technológií Ankarskej univerzity. Dodal, že nápoj obsahuje aj kvalitné bielkoviny, ktoré zvyšujú jeho výživovú hodnotu a výhody nekončia len pri hydratácii. „Ayran zohráva dôležitú úlohu pri udržiavaní zdravia tráviaceho systému a rovnováhy črevnej mikroflóry,“ doplnil Barbaros Ozer.
Hoci základ tvoria len tri ingrediencie, v jednotlivých častiach Turecka existujú desiatky verzií ayranu. Na severozápade krajiny je obľúbený Susurluk ayran, ktorý je hustejší a vytvára charakteristickú penu. Inde pripravujú nápoj z cmaru namiesto jogurtu alebo doň pridávajú mätu. Vo východnom Turecku nie je výnimkou ani pikantná verzia s čili papričkami. Niektorí používajú namiesto obyčajnej vody minerálku, ktorá dodá nápoju ešte sviežejšiu chuť. Gastronomická výskumníčka Merin Severová pre CNN upozornila, že výsledná chuť závisí najmä od kvality jogurtu. Rozhoduje druh použitého mlieka, jeho obsah tuku aj spôsob výroby.