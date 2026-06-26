Zábery z Havaja Európy sa stali senzáciou. Sú tak krásne, že ich považujú za výtvor umelej inteligencie
„Havaj Európy“ je od Slovenska vzdialený len pár hodín letu.
Túžite po kúsku raja, ale neviete sa vyrovnať s davmi ľudí? V takom prípade by skvelou alternatívou mohol byť malý portugalský ostrov, ktorý svetu daroval Cristiana Ronalda aj lahodnú tortu. Experti z First Choice Holidays tvrdia, že je načase vymeniť rušné európske pláže za čierne sopečné piesočnaté pláže Madeiry – práve vďaka jednej z nich si vyslúžila prezývku „Havaj Európy“.
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Malý ostrov je od Slovenska vzdialený len pár hodín letu a ponúka dramatické scenérie a subtropické počasie. Ako píše Daily Mail, jedna časť sa stala senzáciou vďaka svojmu takmer nadpozemskému vzhľadu – pláž Seixal na severnom pobreží Madeiry je totiž najvýznamnejším miestom ostrova s čiernym sopečným pieskom, džungľovo zelenými útesmi a vodopádmi, ktoré sa rútia priamo do Atlantiku.
A je taká veľkolepá, že po zhliadnutí fotografií na sociálnych sieťach niektorí ľudia dokonca zábery spochybňujú a hovoria, že obrázky sú „vygenerované umelou inteligenciou“. Pobrežie, ktoré je vytvorené starovekými sopečnými erupciami, je vytesané do lávových jazierok, čiernych piesočnatých zátok a strmých útesov.
Nechodí na ňu až toľko ľudí ako do iných stredomorských destinácií a dovolenka na tomto mieste vás nepripraví o celý majetok. Madeira totiž ponúka sedemdňové pobyty už od približne 500 eur na osobu vrátane leteniek a ubytovania s krátkym časom letu a bez jet lagu.