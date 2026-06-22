Slovenskú turistku na Kriváni zasiahol blesk. To, čo urobili jej kamarátky, ocenili aj záchranári
Viete, čo robiť, keď vás v horách zastihne búrka?
Výstup na jeden z najkrajších slovenských vrchov sa pre 48-ročnú Slovenku zmenil na boj o život. Na vrchole Kriváňa ju v sobotu 21. júna zasiahol blesk, ktorý ju zrazil k zemi. Napriek vážnym zraneniam mala veľké šťastie. Kamarátky, ktoré s ňou boli na túre, si zachovali chladnú hlavu a podľa záchranárov sa zachovali ukážkovo.
Duchaprítomné turistky
Žena po zásahu bleskom spadla a utrpela tržné poranenia hlavy. „Krvácala z uší a sťažovala sa aj na bolesť horných a dolných končatín, na ktorých utrpela popáleniny,“ informovala v tlačovej správe Horská záchranná služba. V kritických chvíľach pri zranenej stáli kamarátky, s ktorými bola na túre. Práve tie si v ťažkej situácii zachovali chladnú hlavu a okamžite jej poskytli prvú pomoc. „Ošetrili a zateplili ju,“ vysvetlili záchranári, ktorí boli ihneď privolaní na miesto zásahu. Záchranu komplikovalo nepriaznivé počasie. Pre intenzívnu búrkovú činnosť nebolo možné nasadiť vrtuľník, preto k zranenej žene vyrazili pozemne horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry.
Keď sa zdravotný stav ženy čiastočne stabilizoval, skupina turistiek sa s pomocou náhodného okoloidúceho rozhodla pomaly zostupovať smerom k Jamskému plesu. Tam ich už čakali horskí záchranári, ktorí ženu vyšetrili, ošetrili a následne ju transportovali k Štrbskému plesu. Do starostlivosti si ju prevzala posádka rýchlej zdravotnej pomoci.
Príbeh so šťastným koncom je zároveň silným varovaním pre všetkých milovníkov hôr. Kriváň každoročne láka tisíce turistov, no počasie vo vysokohorskom prostredí sa dokáže zmeniť v priebehu niekoľkých minút. To, čo sa na začiatku túry javí ako príjemný letný deň, sa môže veľmi rýchlo zmeniť na život ohrozujúcu situáciu. „HZS dôrazne odporúča sledovať pri plánovaní túry predpoveď počasia, ako aj jeho vývoj počas samotnej túry,“ uviedli horskí záchranári, ktorí poradili, ako si počas búrky v horách zachrániť život.