Dvakrát porazil rakovinu, dnes ide na majstrovstvá sveta. Adam po 10 rokoch opäť vyhľadal svojho lekára
Adam Konrád dnes reprezentuje Slovensko v triatlone.
Ku športu mal stále blízko, ale na profesionálnej úrovni sa mu začal venovať až vtedy, keď dvakrát porazil rakovinu. Adam Konrád má dnes 42 rokov a jeho telo po náročnej liečbe dokáže dosahovať výkony, ktoré sa len tak nevidia.
Hrčka v podpazuší
Adam mal asi 22 rokov, keď si v podpazuší nahmatal hrčku po prvý raz. Nález odstránili a potvrdili, že ide o mnohobunkový anaplastický lymfóm. „Prešiel si celkom náročnú cestu. Mal to byť priaznivejší variant, ktorý sa tak napokon vôbec nesprával a pre recidívu ochorenia musel absolvovať aj transplantáciu kostnej drene,“ spomína lekár Andrej Vranovský, ktorého Adam znova po desiatich rokoch vyhľadal, ale tentoraz na to mal pozitívny dôvod.
„Doktora som navštívil už len ako priateľ a požiadal som ho, či by som na drese mohol nosiť logo Národného onkologického ústavu,“ vysvetlil Adam. Rok po vyliečení sa zúčastnil prvých triatlonových pretekov a odvtedy venuje tréningu aj 16 hodín do týždňa. Slovensko bude dokonca reprezentovať na Majstrovstvách sveta.
Najkrajšia odmena
„Liečba na človeku určite zanechá stopy. Aj keď mám dnes 42 rokov, nikdy sa neporovnávam so svojimi rovesníkmi. Moje telo a moje srdce zažili niečo, čo možno nezažil ani nejeden päťdesiatnik. Možno aj preto si viac vážim, že môžem športovať a že som v takej fyzickej kondícii, v akej som,“ priznal nezlomný športovec.