Áno, som slobodná, priznáva po rozchode s mladším tenistom. Pri mužoch si dá pozor na zásadný red flag
Známa Slovenka prehovorila o vzťahu s českým športovcom.
„Áno, udiali sa nejaké veci a som slobodná, je to tak už dlhšiu dobu,“ priznala nedávno Emma Drobná v rozhovore pre portál Diva.sk s tým, že bez partnera je od januára tohto roka. Napriek tomu, že známa slovenská speváčka svoj vzťah s o šesť rokov mladším tenistom Tomášom Macháčom nikdy oficiálne nepotvrdila, verejnosť aj médiá o nich hovorili ako o páre.
Ich vzťahu však podľa speváčkiných slov už dávnejšie odzvonilo a hoci sa často skloňovala aj údajná nevera, Emma Drobná v rozhovore tieto špekulácie neprajníkov poprela. Zároveň však priznala, že novej láske sa nebráni, na mužoch, ako aj ľuďoch všeobecne si už ale bude všímať jednu vec.
Vídali sa málo
Slovenská speváčka a český tenista tvorili podľa medializovaných správ pár asi rok, fungovali však prevažne na diaľku. Emma Drobná to priznala s tým, že na jednej strane spolu strávili pekný čas, na strane druhej však harmonogram, ktorý majú športovci, býva dosť náročný.
„Zároveň ja mám svoju prácu tu, prácu, ktorá ma baví a potrebujem sa jej venovať. Takže sme sa nevideli až tak často, ako by sme možno chceli. Ono sa to môže zdať ako nejaký ročný vzťah, ale pravdou je, že sme ten rok netrávili spolu a stále som mala pocit, že sa akoby len spoznávame. Myslím si, že keď sa človek s tou druhou polovičkou vidí málo, tak je ťažké to celé udržať alebo to aspoň vyžaduje oveľa väčšiu námahu,“ vysvetlila ďalej umelkyňa, ktorá zároveň poprela reči o údajnej nevere, ktorá vraj mala byť na začiatku ich vzťahu.