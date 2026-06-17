Keď prišla na tento svet, vážila sotva 480 gramov. Dnes malú bojovníčku Miu označujú za zázrak
Jej prvé dni boli plné neistoty.
Po narodení svojho dieťaťa si rodičia zvyčajne zapamätajú prvé objatie, prvý plač či číslo na váhe. V prípade malej Mie to však na začiatku bolo najmä o nádeji, trpezlivosti a viere, že sa jej podarí zvládnuť náročný štart do života. Keď totiž prišla na svet v 25. týždni tehotenstva, vážila iba 480 gramov, teda menej ako pol vrecka cukru.
Ako informoval portál iDnes.cz na sociálnej sieti, prvé týždne preto strávila na Jednotke intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti pre novorodencov v Prahe. Práve tam sa začal jej boj, pri ktorom zohrali dôležitú úlohu lekári, sestry aj špecializovaná starostlivosť.
Každý gram sa počítal
Pri predčasne narodených deťoch býva každý pokrok mimoriadne cenný. Zatiaľ čo väčšina novorodencov po narodení váži niekoľko kilogramov, Mia začínala svoj život s hranične nízkou hmotnosťou.
Počas nasledujúcich týždňov však postupne naberala silu a výsledok je pozoruhodný. Za necelé štyri mesiace sa jej hmotnosť zvýšila z 480 gramov na 2610 gramov. Práve tento pokrok zachytáva aj video, ktoré zverejnili zdravotníci.
Na záberoch vidno premenu dievčatka od prvých dní po narodení až po súčasnosť. To, čo sa na začiatku zdalo ako veľmi náročná cesta, je dnes dôkazom, že aj tie najkrehkejšie začiatky môžu viesť k veľkým víťazstvám.