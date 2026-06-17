Salaš hrôzy vystrašil celé Slovensko. Pri kúpe bryndze si všímajte týchto päť vecí, radia odborníci
Na jednej stránke si môžete overiť, či nakupujete v legálnej prevádzke.
„Kŕče v bruchu ma chytajú už len pri pohľade na tie fotky.“ Takto reagovali mnohí Slováci na zábery z nelegálneho salaša na Liptove, kde veterinárni inšpektori odhalili šokujúce hygienické podmienky. Vo výrobkoch našli salmonelu, viacerí ľudia skončili po ich konzumácii v nemocnici a prevádzka dostala zákaz činnosti. Prípad, ktorý sa na sociálnych sieťach rýchlo ujal pod označením „salaš hrôzy“, opäť otvoril otázku, ako spoznať bezpečné a kvalitné salašnícke výrobky. Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) preto zverejnila niekoľko odporúčaní, ktoré môžu spotrebiteľom pomôcť vyhnúť sa riziku.
O salaši nikto nevedel
Kontrola na nelegálnom salaši sa začala po tom, ako Regionálny úrad verejného zdravotníctva upozornil na výskyt črevných ochorení u siedmich konzumentov. Laboratórne analýzy následne potvrdili vo výrobkoch prítomnosť baktérií rodu Salmonella a nadlimitný počet koagulázapozitívnych stafylokokov. „Tento prípad opätovne potvrdzuje, že nákup potravín, najmä živočíšneho pôvodu, z nelegálnych ‚čiernych‘ prevádzok predstavuje vysoké riziko vážneho poškodenia zdravia,“ upozornila ŠVPS na sociálnych sieťach.
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Liptovskom Mikuláši o prevádzke nemala žiadne informácie. Salaš nebol schválený a na mieste nebol evidovaný ani registrovaný chov oviec. Inšpektori napokon prevádzku vypátrali v ťažko dostupnom lesnom prostredí. Majiteľ im najskôr bez problémov predal bryndzu, žinčicu, čerstvý aj údený ovčí syr a až následne zistil, že ide o úradnú kontrolu. To, čo veterinári našli, označili za závažné hygienické zlyhanie.
Drevená chajda
„Výrobky boli vyrábané a skladované v absolútne nevyhovujúcich hygienických podmienkach – doslova v drevenej chajde,“ uviedli experti. Kontrolóri našli syr uložený v starej drevenej skrini určenej na oblečenie, údené syry boli nahádzané v igelitovej nákupnej taške a bryndza sa nachádzala v plastovom boxe prikrytom špinavou plachtou. Výrobky boli skladované pri teplote takmer 23 stupňov Celzia a boli voľne prístupné hmyzu.
Nevyhovujúce boli aj nádoby, náradie a celkové prostredie. V okolí sa nachádzalo množstvo odpadu, zdrojom vody bol blízky potok a sociálne zariadenie tvorila drevená latrína bez dverí.
Veterinári preto apelujú na spotrebiteľov, aby uprednostňovali výrobky z legálnych a kontrolovaných prevádzok. Nie je totiž salaš ako salaš a romantická predstava výroby syrov uprostred prírody nemusí vždy znamenať kvalitu ani bezpečnosť. Ako si teda overiť legálny pôvod výrobkov?
5. Pýtajte sa na pôvod a výsledky kontrol
Ak kupujete výrobky z nepasterizovaného ovčieho mlieka, odborníci odporúčajú nebáť sa pýtať. Spotrebitelia môžu podľa ŠVPS požiadať o výsledky mikrobiologických vyšetrení, potvrdenie o zdravotnej bezpečnosti výrobkov alebo rozhodnutie o schválení prevádzky. „Legálni výrobcovia svoje výrobky pravidelne vyšetrujú a nemajú problém preukázať ich bezpečnosť a pôvod,“ informovala ŠVPS.