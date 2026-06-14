Odborníci na ochranu zvierat: Jednoduchý test na chodníku odhalí, kedy je už príliš horúco na venčenie psa
Ako zabezpečíte, aby boli vaši domáci miláčikovia v chlade a bezpečí, keď teploty vonku stúpnu?
Nadchádzajúci týždeň by teploty na Slovensku mali prekročiť hranicu tridsiatich stupňov Celzia a počas víkendu budú pravdepodobne dosahovať ešte vyššie čísla. Nie sú to však len ľudia, ktorí sa môžu počas horúceho počasia cítiť nepríjemne, ale vysokými teplotami trpia aj vaši domáci miláčikovia, napríklad psíky.
Oborníci z RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), najstaršej a najväčšej charitatívnej organizácie na ochranu zvierat na svete, preto upozorňujú na príznaky, ktoré môžu znamenať, že váš pes v horúčavách trpí, a tiež na to, kedy je už podľa nich na venčenie psíka príliš horúco. Článok prináša BBC.
Jednoduchý test
RSPCA uvádza, že cvičenie je najčastejšou príčinou úpalu u psov, odporúča preto počas horúcich dní si upraviť režim. Podľa nej však neexistuje žiadna „bezpečná“ teplota na prechádzky, pretože závisí od plemena, veku, zdravia a temperamentu vášho psa.
Organizácia tiež odporúča test na chodníku: ak nedokážete pohodlne udržať ruku na zemi päť sekúnd, je pre labky vášho psa vonku príliš horúco. Na venčenie radšej vychádzajte skoro ráno alebo neskoro večer, hľadajte tienisté miesta a podľa možnosti sa prechádzajte po tráve.