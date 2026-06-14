Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Odborníci na ochranu zvierat: Jednoduchý test na chodníku odhalí, kedy je už príliš horúco na venčenie psa
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Zuzana Tlučková s kolegom Petrom Marcinom.

Po rozvode ju Jožko túžil podržať, ona chcela pauzu. Zuzka Tlučková vie, že bez muža má o problém menej

Slovenské Toskánsko nájdete na Gemeri.

Ceny ako za starých čias a pokoj. Slovenské Toskánsko ukrýva skvosty, ktoré turisti ešte neobjavili

Európske Seychely.

Európske Seychely odporúčajú Slováci všetkými desiatimi. Pláže s bielym pieskom tromfnú aj Taliansko

Ilustračná fotografia / Profesor Jaroslav Siman

Buď budú žiť takto, alebo nijako, vyhlásil lekár. Siamské dvojičky z Gemera zachránil zázrak

Zuzana Fialová sa pred 10 rokmi rozhodla urobiť zásadné rozhodnutie.

Pochopila som, že takto žiť nechcem. Zuzana Fialová urobila pred 10 rokmi rozhodnutie, ktorého sa drží

Ilustračná fotografia / Profesor Jaroslav Siman

Buď budú žiť takto, alebo nijako, vyhlásil lekár. Siamské dvojičky z Gemera zachránil zázrak

Zuzana Tlučková s kolegom Petrom Marcinom.

Po rozvode ju Jožko túžil podržať, ona chcela pauzu. Zuzka Tlučková vie, že bez muža má o problém menej

Európske Seychely.

Európske Seychely odporúčajú Slováci všetkými desiatimi. Pláže s bielym pieskom tromfnú aj Taliansko

Každá má svoje srdiečko, no dole sú zrastené. Siamské dievčatká z Bratislavy majú za sebou prvú operáciu

Slovenské Toskánsko nájdete na Gemeri.

Ceny ako za starých čias a pokoj. Slovenské Toskánsko ukrýva skvosty, ktoré turisti ešte neobjavili

Ilustračná fotografia / Profesor Jaroslav Siman

Buď budú žiť takto, alebo nijako, vyhlásil lekár. Siamské dvojičky z Gemera zachránil zázrak

Zuzana Tlučková s kolegom Petrom Marcinom.

Po rozvode ju Jožko túžil podržať, ona chcela pauzu. Zuzka Tlučková vie, že bez muža má o problém menej

Viktor Beránek / Chatár Igor Fabricius

Viktor Beránek sa zastal vyhodeného chatára Štefáničky: Krivákom ruky nepodáme. Vy máte moc, my čosi iné

Ady Hajdu a Zdena Studenková / S manželkou Jankou

Zaľúbil sa do Studenkovej, ale bol malý a zakomplexovaný. Ady Hajdu žije so ženou, proti ktorej nemá šancu

Európske Seychely.

Európske Seychely odporúčajú Slováci všetkými desiatimi. Pláže s bielym pieskom tromfnú aj Taliansko

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Odborníci na ochranu zvierat: Jednoduchý test na chodníku odhalí, kedy je už príliš horúco na venčenie psa

— Foto: Freepik.com, freepik

Ako zabezpečíte, aby boli vaši domáci miláčikovia v chlade a bezpečí, keď teploty vonku stúpnu?

Nadchádzajúci týždeň by teploty na Slovensku mali prekročiť hranicu tridsiatich stupňov Celzia a počas víkendu budú pravdepodobne dosahovať ešte vyššie čísla. Nie sú to však len ľudia, ktorí sa môžu počas horúceho počasia cítiť nepríjemne, ale vysokými teplotami trpia aj vaši domáci miláčikovia, napríklad psíky.

Oborníci z RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), najstaršej a najväčšej charitatívnej organizácie na ochranu zvierat na svete, preto upozorňujú na príznaky, ktoré môžu znamenať, že váš pes v horúčavách trpí, a tiež na to, kedy je už podľa nich na venčenie psíka príliš horúco. Článok prináša BBC.

Foto: Freepik.com, wirestock

Jednoduchý test

RSPCA uvádza, že cvičenie je najčastejšou príčinou úpalu u psov, odporúča preto počas horúcich dní si upraviť režim. Podľa nej však neexistuje žiadna „bezpečná“ teplota na prechádzky, pretože závisí od plemena, veku, zdravia a temperamentu vášho psa.

Instagram Post
Príspevok používateľa RSPCA Tasmania (@rspca_tas)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

Organizácia tiež odporúča test na chodníku: ak nedokážete pohodlne udržať ruku na zemi päť sekúnd, je pre labky vášho psa vonku príliš horúco. Na venčenie radšej vychádzajte skoro ráno alebo neskoro večer, hľadajte tienisté miesta a podľa možnosti sa prechádzajte po tráve.

Štyri príznaky

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Budete v nemom úžase, že vám to nenapadlo skôr: 11 trikov našich babičiek, ktoré perfektne fungujú aj dnes!

Budete v nemom úžase, že vám to nenapadlo skôr: 11 trikov našich babičiek, ktoré perfektne fungujú aj dnes!

Väčšina ľudí nevie, že paradajky môžu ostať čerstvé CELÉ MESIACE: Starodávna metóda, ktorá nestojí ani Euro!

Väčšina ľudí nevie, že paradajky môžu ostať čerstvé CELÉ MESIACE: Starodávna metóda, ktorá nestojí ani Euro!

Nasypte to do bubna namiesto octu! Pleseň a vodný kameň zmiznú a vaša práčka bude opäť krásne voňať

Nasypte to do bubna namiesto octu! Pleseň a vodný kameň zmiznú a vaša práčka bude opäť krásne voňať

Muškáty porastú ako z vody: Stačí 1 čajová lyžička do litra vody a obsypú sa kvetmi!

Muškáty porastú ako z vody: Stačí 1 čajová lyžička do litra vody a obsypú sa kvetmi!

Plný hrniec

Veľmi šťavnatá piškóta z cukety, BEZ múky: Perfektná na torty a koláče, kto ochutnal neuveril, že je z CUKETY!

Veľmi šťavnatá piškóta z cukety, BEZ múky: Perfektná na torty a koláče, kto ochutnal neuveril, že je z CUKETY!

CESNAK na zimu BEZ zavárania: Ostane čerstvý celý rok a výhody pre zdravie sa nedaj ani spočítať!

CESNAK na zimu BEZ zavárania: Ostane čerstvý celý rok a výhody pre zdravie sa nedaj ani spočítať!

Rýchle tvarohové muffiny s ovocím – ako dych: Zabudnite na suché cesto, sú vláčne, jemné a chutia božsky!

Rýchle tvarohové muffiny s ovocím – ako dych: Zabudnite na suché cesto, sú vláčne, jemné a chutia božsky!

Ak máte v záhrade veľa mäty, vyskúšajte zázračný mätový sirup BEZ varenia: 1 lyžička odstráni bolesť brucha, zlepší trávenie a pomôže pri migréne!

Ak máte v záhrade veľa mäty, vyskúšajte zázračný mätový sirup BEZ varenia: 1 lyžička odstráni bolesť brucha, zlepší trávenie a pomôže pri migréne!

Zdravé tipy

Toto sa stane s vaším telom, keď RÁNO vypijete vodu s kurkumou: Skúste to už zajtra ráno!

Toto sa stane s vaším telom, keď RÁNO vypijete vodu s kurkumou: Skúste to už zajtra ráno!

Ak máte v záhrade veľa mäty, vyskúšajte zázračný mätový sirup BEZ varenia: 1 lyžička odstráni bolesť brucha, zlepší trávenie a pomôže pri migréne!

Ak máte v záhrade veľa mäty, vyskúšajte zázračný mätový sirup BEZ varenia: 1 lyžička odstráni bolesť brucha, zlepší trávenie a pomôže pri migréne!

Rastie takmer všade, no málokto pozná jeho silu: Rebríček obyčajný a jeho úžasné účinky!

Rastie takmer všade, no málokto pozná jeho silu: Rebríček obyčajný a jeho úžasné účinky!

Trik, ako zaspať za 2 MINÚTY: Táto metóda pomáha aj námorníkom, vojakom a lekárom!

Trik, ako zaspať za 2 MINÚTY: Táto metóda pomáha aj námorníkom, vojakom a lekárom!

Už ste čítali?

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína Svetláková.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan Tkáč.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…