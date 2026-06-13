Vedia šoférovať a mali aj partnerov. Toto sú najslávnejšie siamské dvojičky na svete
Vedeli ste, že po celom svete existujú páry siamských dvojčiat, ktoré sa naučili žiť kvalitný život?
Napriek výzvam spojeným s týmito nezvyčajnými skupinami ľudí niektorí inšpirujú nielen svojich siamských súrodencov, ale aj zvyšok sveta. Je to preto, že sa dobre prispôsobili svojmu zvláštnemu životu a dokonca získali status celebrity. Kto sú teda najznámejšie siamské dvojčatá na svete?
Siamské dvojčatá, známe aj ako zrastené dvojčatá, vznikajú, keď sa embryo v ranných štádiách vývoja čiastočne oddelí a vytvoria sa dve embryá. V dôsledku toho sú siamské dvojčatá geneticky identické a zdieľajú dôležité ľudské orgány a končatiny. Siamské dvojčatá sú však samy o sebe úžasné. Niektoré z nich žili alebo žijú relatívne normálny život. Podľa Phoenix New Times sú toto najslávnejšie siamské dvojičky histórie.
4. Abby a Brittany Hensel
Abby a Brittany Hensel prišli na svet 7. marca 1990 v okrese Carver v Minnesote v Spojených štátoch. Tieto slávne dvojičky sa narodili s dvomi srdciami, dvomi pľúcami a oddelenými mozgami. Tieto úžasné ženy vzdorovali všetkým prekážkam a naučili sa žiť šťastný a pohodlný život.
Napríklad vedia šoférovať a dokonca jazdiť na bicykli. V roku 2012 dvojčatá ukončili štúdium na Bethel University s bakalárskym titulom v odbore vzdelávanie. Ich rodičia sa však rozhodli nepokúsiť o chirurgické oddelenie dvojčiat s argumentom, že je pre ne lepšie žiť ako siamské dvojčatá.
3. Ladan a Laleh Bijani
Ladan a Laleh sa narodili 17. januára 1974 v iránskom meste Firouz Abad E Lorestan Maryam Safari a Dadollahovi Bijanimu. Známe siamské dvojičky sa povahovo veľmi líšili. Napríklad jedna bola hanblivá a druhá spoločenská.
V roku 2002 sa siamské dvojčatá v Ázii stretli so singapurským neurochirurgom a trvali na tom, že chcú operáciu. Nakoniec ich operovali v nemocnici Raffles v Singapure 6. júla 2003 proti odporúčaniu chirurga. Bohužiaľ, 8. júla 2003 prišli o život v dôsledku komplikácií spojených s operáciou.