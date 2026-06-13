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Vedia šoférovať a mali aj partnerov. Toto sú najslávnejšie siamské dvojičky na svete
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Vedia šoférovať a mali aj partnerov. Toto sú najslávnejšie siamské dvojičky na svete

Vľavo sestry Abby a Britanny Hensel a vpravo bratia Giacomo a Giovanni Battista Tocci.
Vľavo sestry Abby a Britanny Hensel a vpravo bratia Giacomo a Giovanni Battista Tocci. — Foto: Instagram @ human_body_fusion, Wikimedia Commons, Obermiller & Kern, Dr. Jan Bondeson

Vedeli ste, že po celom svete existujú páry siamských dvojčiat, ktoré sa naučili žiť kvalitný život?

Napriek výzvam spojeným s týmito nezvyčajnými skupinami ľudí niektorí inšpirujú nielen svojich siamských súrodencov, ale aj zvyšok sveta. Je to preto, že sa dobre prispôsobili svojmu zvláštnemu životu a dokonca získali status celebrity. Kto sú teda najznámejšie siamské dvojčatá na svete?

Siamské dvojčatá, známe aj ako zrastené dvojčatá, vznikajú, keď sa embryo v ranných štádiách vývoja čiastočne oddelí a vytvoria sa dve embryá. V dôsledku toho sú siamské dvojčatá geneticky identické a zdieľajú dôležité ľudské orgány a končatiny. Siamské dvojčatá sú však samy o sebe úžasné. Niektoré z nich žili alebo žijú relatívne normálny život. Podľa Phoenix New Times sú toto najslávnejšie siamské dvojičky histórie.

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4. Abby a Brittany Hensel

Abby a Brittany Hensel prišli na svet 7. marca 1990 v okrese Carver v Minnesote v Spojených štátoch. Tieto slávne dvojičky sa narodili s dvomi srdciami, dvomi pľúcami a oddelenými mozgami. Tieto úžasné ženy vzdorovali všetkým prekážkam a naučili sa žiť šťastný a pohodlný život.

Foto: Instagram @ abbyandbrittany

Napríklad vedia šoférovať a dokonca jazdiť na bicykli. V roku 2012 dvojčatá ukončili štúdium na Bethel University s bakalárskym titulom v odbore vzdelávanie. Ich rodičia sa však rozhodli nepokúsiť o chirurgické oddelenie dvojčiat s argumentom, že je pre ne lepšie žiť ako siamské dvojčatá.

3. Ladan a Laleh Bijani

Ladan a Laleh sa narodili 17. januára 1974 v iránskom meste Firouz Abad E Lorestan Maryam Safari a Dadollahovi Bijanimu. Známe siamské dvojičky sa povahovo veľmi líšili. Napríklad jedna bola hanblivá a druhá spoločenská.

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V roku 2002 sa siamské dvojčatá v Ázii stretli so singapurským neurochirurgom a trvali na tom, že chcú operáciu. Nakoniec ich operovali v nemocnici Raffles v Singapure 6. júla 2003 proti odporúčaniu chirurga. Bohužiaľ, 8. júla 2003 prišli o život v dôsledku komplikácií spojených s operáciou.

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