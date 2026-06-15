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Ležala v kúpeľni obklopená krvou a nevládala kričať. Janka po rokoch trápenia prosí o pomoc a nádej
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Ležala v kúpeľni obklopená krvou a nevládala kričať. Janka po rokoch trápenia prosí o pomoc a nádej

— Foto: Instagram @auroraherba

Nevie, aké je zobudiť sa bez bolesti.

„Nechcem byť viac lekársky pokusný králik, ale využiť šancu, kým ma moje telo ešte trocha sily zvládnuť zjavne potrebnú operáciu, ďalšie liečby a vyšetrenia,“ hovorí so smútkom Janka Paulíková. Mladá žena, ktorá má len 26 rokov, dnes bojuje s viac ako desiatimi diagnózami a veľkú časť života trávi medzi nemocničnými oddeleniami. Kým mnohí jej rovesníci plánujú budúcnosť, ona sa snaží získať niečo banálnejšie – čas.

Pre väčšinu ľudí je bolesť výnimočný stav. Janka si však nepamätá, aké je ráno bez nej. Dlhoročná liečba vážneho ochorenia čriev a ďalšie zdravotné komplikácie jej postupne zasiahli kosti, nervy, svaly aj ďalšie orgány. Dnes potrebuje pri chôdzi paličku a niekedy nemá silu ani opustiť posteľ.

Osudný moment

Prvý veľký zlom prišiel ešte počas dospievania. „Keď som mala 14 rokov, ležala som na zemi v kúpeľni, obklopená krvou. Nemala som silu zavolať o pomoc,“ opísala na sociálnej sieti chvíle, na ktoré nedokáže zabudnúť.

Instagram Post
Príspevok používateľa Janka (@auroraherba)
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Neskôr podrobnejšie vysvetlila, že po silnom krvácaní a vracaní krvi sa snažila doplaziť k rodine. Keď sa jej to podarilo, stratila vedomie. Nasledovali vyšetrenia, hospitalizácie a napokon diagnóza ťažkej ulceróznej kolitídy. Odvtedy sa jej život začal točiť okolo liekov, kontrol a náročnej liečby. Hoci lekári postupne skúšali rôzne možnosti vrátane biologickej liečby, vytúžené zlepšenie neprichádzalo.

Telo už nevládze

Dnes Janka hovorí, že následky dlhoročnej liečby aj samotných ochorení cíti prakticky v každej oblasti života. Okrem ulceróznej kolitídy žije s viacerými ďalšími diagnózami vrátane osteoporózy, polyneuropatie, Aspergerovho syndrómu či problémov so srdcom, obličkami a pľúcami. „Mám 26 rokov, v tele viac ako 10 diagnóz a na chôdzu potrebujem paličku,“ napísala otvorene.

Situáciu ešte zhoršil pád zo schodov, po ktorom si zlomila členok. Odvtedy sa bez opory pohybuje len veľmi ťažko. „Aj obyčajný nákup je pre mňa výkon, ktorý ma môže stáť ďalšiu zlomeninu,“ priznala. Posledné týždne navyše opäť trávi v nemocniciach. Jej zdravotný stav je vážny a sama priznáva, že už nevie, koľko síl jej ešte zostáva.

Nie je v tom sama

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