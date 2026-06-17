Keď musela porodiť mŕtvu dcérku, zrútil sa jej svet. Naďa Urbánková celý život hľadala lásku, ktorá zostane
Po smrti dcérky Simonky sa bála, že už nikdy nebude mamou.
Hoci patrila medzi najväčšie hviezdy československej hudby, netúžila po potlesku ani po reflektoroch. Oveľa viac si priala obyčajné veci – domov, blízkeho človeka a dieťa, ktoré by raz držala v náručí. Život jej však opakovane ukázal, že práve o to najcennejšie môže človek prísť najrýchlejšie.
Aj tri roky po smrti Nade Urbánkovej si mnohí spomenú na speváčku s nezameniteľnými okuliarmi, úsmevom a hlasom, ktorý poznalo celé Československo. Za úspechom päťnásobnej Zlatej slávice sa však skrýval príbeh ženy, ktorá prežila straty, zrady aj sklamania, o akých dlhé roky rozprávala len veľmi opatrne. Keď však prehovorila, mnohí pochopili, koľko bolesti sa skrývalo za jej večným optimizmom. Rodina bola tým, po čom túžila najviac. A keď sa zdalo, že ju konečne našla, prišla rana, ktorá poznačila celý jej ďalší život.
Vytúžená Simonka
Ako uvádza iDnes.cz, Naďa Urbánková mala len niečo po dvadsiatke, keď sa pripravovala na úlohu mamy. S hercom Karlom Urbánkom tvorili mladý manželský pár a tešili sa na svoje prvé dieťa. Jej spevácka kariéra bola ešte len na začiatku, sláva ju mala stretnúť až neskôr. V tom čase boli pre ňu dôležitejšie celkom iné veci.
Podľa svojich neskorších spomienok sa na príchod bábätka veľmi tešila. Chodila na kontroly, dodržiavala odporúčania lekárov a verila, že všetko bude v poriadku. Ešte krátko pred pôrodom nič nenasvedčovalo tomu, že by sa malo stať niečo zlé.
V deň, ktorý jej navždy zmenil život, odprevadila manžela na cestu. Keď sa vracala domov, zrazu ju prepadol zvláštny pocit. Ako neskôr spomínala, mala silné tušenie, že s dieťaťom niečo nie je v poriadku a mala pravdu. Nasledujúce hodiny sa zmenili na nočnú moru. V nemocnici ju vyšetrovali lekári a napokon prišla správa, ktorú nechce počuť žiadna matka.
Musíte ho porodiť
„Mamička, to dieťatko nežije, ale vy ho musíte porodiť,“ spomínala na slová primára v dokumente o svojom živote. S manželom už pritom mali vybraté meno. „Bolo to dievčatko, úplne normálne, malo 3500 gramov a 52 centimetrov. Vybrali sme jej meno Simonka a povedali mi, že mala omotanú pupočnú šnúru okolo krku, že sa udusila,“ spomínala Urbánková.
Na tento okamih nikdy nezabudla. „S ospravedlnením mi doktor vysvetlil, že dieťa aj tak musím porodiť. To sa stalo, a aby som to zvládla, dostala som dávku morfia, a potom som si už nič nepamätala,“ povedala po rokoch podľa portálu Medium.cz.
Bolesť však neskončila odchodom z nemocnice, práve naopak. Smrť dcérky Simonky zasiahla celé manželstvo.