Slovensko-sýrska svadba je na spadnutie. Keď sa zoznámili na Let´s Dance, vôbec im nenapadlo, čo sa stane
Tanečnica a influencer oznámili tú najkrajšiu správu.
Keď sa vlani stretli počas natáčania obľúbenej tanečnej šou Let's Dance, ani jednému z nich by vtedy nenapadlo, že napokon budú plánovať spoločnú budúcnosť. Jasmína Affašová a Adam Šedro totiž v týchto dňoch oznámili tú najkrajšiu správu, keď sa na svojich profiloch na sociálnej sieti pochválili tým, že sú zasnúbení.
Lietali iskry
Adam Šedro sa do povedomia televíznych divákov dostal po tom, ako sa stal účastníkom v reality šou Love Island. Dúfal, že tam nájde svoju druhú polovičku, čo sa mu neskôr aj na krátky čas podarilo.
Keď dostal ponuku na účinkovanie v obľúbenej tanečnej šou Let's Dance, neváhal a chopil sa jej. Ľudia z televízie ho dali dokopy s tanečnou partnerkou Jasmínou Affašovou, sestrou známej českej herečky Sáry Donutilovej.
Medzi tanečníčkou a influencerom to už od začiatku poriadne iskrilo a nakoniec to vyústilo do lásky. „Sympatie sme jeden voči druhému mali už počas tréningov. Od začiatku sme si veľmi rozumeli a po vypadnutí sme sa naďalej vídali, až to vyústilo do niečoho viac,“ potvrdil pre Markízu Adam, že s Jasmínou tvoria pár.