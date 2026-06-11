Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Slovensko-sýrska svadba je na spadnutie. Keď sa zoznámili na Let´s Dance, vôbec im nenapadlo, čo sa stane
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ady Hajdu a Zdena Studenková / S manželkou Jankou

Zaľúbil sa do Studenkovej, ale bol malý a zakomplexovaný. Ady Hajdu žije so ženou, proti ktorej nemá šancu

Katarína Balážiová / S partnerom Ariánom

Otec po páde zabudol, že je jeho dcérou. Moderátorka Becca dnes žiari pri o dekádu mladšom Ariánovi

Rasťo Piško v minulosti so Zuzkou Tlučkovou / V súčasnosti

Rasťo Piško: Buď zomriem, alebo vyzdraviem. Jedna vec mi pripomína, že sa musím vrátiť do normálneho života

Viktor Beránek / Chatár Igor Fabricius

Viktor Beránek sa zastal vyhodeného chatára Štefáničky: Krivákom ruky nepodáme. Vy máte moc, my čosi iné

Bergüzar Korel odrovnala fanúšikov svojou radikálnou premenou.

Boli chvíle, keď od hladu plakala. Šeherezáda z Tisíc a jednej noci prekvapila fanúšikov veľkou premenou

Viktor Beránek / Chatár Igor Fabricius

Viktor Beránek sa zastal vyhodeného chatára Štefáničky: Krivákom ruky nepodáme. Vy máte moc, my čosi iné

Miro Šmajda.

Po SuperStar začal bojovať s problémom, ktorý trvá dodnes. Miro Šmajda to nikdy nechcel riešiť alkoholom

Bergüzar Korel odrovnala fanúšikov svojou radikálnou premenou.

Boli chvíle, keď od hladu plakala. Šeherezáda z Tisíc a jednej noci prekvapila fanúšikov veľkou premenou

Tereza s manželom.

Išla sa osprchovať a chceli jej to zakázať. Slovenka Tereza bola pre indických svokrovcov ako mimozemšťan

Rasťo Piško v minulosti so Zuzkou Tlučkovou / V súčasnosti

Rasťo Piško: Buď zomriem, alebo vyzdraviem. Jedna vec mi pripomína, že sa musím vrátiť do normálneho života

Hádanka.

Bol chudák, ktorému museli kamaráti kupovať topánky. Z bitého a zanedbaného mladíka je dnes legenda

Tereza s manželom.

Išla sa osprchovať a chceli jej to zakázať. Slovenka Tereza bola pre indických svokrovcov ako mimozemšťan

Hana Gregorová s partnerom.

Zlatý môj, toto mi zaplatíš aj s úrokmi. Hana Gregorová neoľutovala nič, ani druhú šancu pre Koptíka

Viktor Beránek / Chatár Igor Fabricius

Viktor Beránek sa zastal vyhodeného chatára Štefáničky: Krivákom ruky nepodáme. Vy máte moc, my čosi iné

Eurovú mincu vložte do mrazničky a až potom odcestujte na dovolenku. Jednoduchý trik vám ochráni zdravie

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Slovensko-sýrska svadba je na spadnutie. Keď sa zoznámili na Let´s Dance, vôbec im nenapadlo, čo sa stane

Adam Šedro a Jasmína Affašová sa zasnúbili.
Adam Šedro a Jasmína Affašová sa zasnúbili. — Foto: Instagram @ adamsedro

Tanečnica a influencer oznámili tú najkrajšiu správu.

Keď sa vlani stretli počas natáčania obľúbenej tanečnej šou Let's Dance, ani jednému z nich by vtedy nenapadlo, že napokon budú plánovať spoločnú budúcnosť. Jasmína Affašová a Adam Šedro totiž v týchto dňoch oznámili tú najkrajšiu správu, keď sa na svojich profiloch na sociálnej sieti pochválili tým, že sú zasnúbení.

Instagram Post
Príspevok používateľa Let's Dance (@letsdance.markiza)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

Lietali iskry

Adam Šedro sa do povedomia televíznych divákov dostal po tom, ako sa stal účastníkom v reality šou Love Island. Dúfal, že tam nájde svoju druhú polovičku, čo sa mu neskôr aj na krátky čas podarilo.

Dominika Rošková našla šťastie pri Adamovi.
Prečítajte si tiež: Nie je typická žena svojho veku. Dominika Rošková pri svojom Adamovi omladla, spravil pre ňu nevídanú vec

Keď dostal ponuku na účinkovanie v obľúbenej tanečnej šou Let's Dance, neváhal a chopil sa jej. Ľudia z televízie ho dali dokopy s tanečnou partnerkou Jasmínou Affašovou, sestrou známej českej herečky Sáry Donutilovej.

Instagram Post
Príspevok používateľa Adam Sedro (@adamsedro)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

Medzi tanečníčkou a influencerom to už od začiatku poriadne iskrilo a nakoniec to vyústilo do lásky. „Sympatie sme jeden voči druhému mali už počas tréningov. Od začiatku sme si veľmi rozumeli a po vypadnutí sme sa naďalej vídali, až to vyústilo do niečoho viac,“ potvrdil pre Markízu Adam, že s Jasmínou tvoria pár.

Najlepší parťák

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Keď sa strihala levanduľa, moja teta vždy zaliala hrsť kvetov obyčajnou Alpou a nechala stáť: Najlepší pomocník do každej rodiny!

Keď sa strihala levanduľa, moja teta vždy zaliala hrsť kvetov obyčajnou Alpou a nechala stáť: Najlepší pomocník do každej rodiny!

Dala som 1 kopček svojim orchideám a do dvoch týždňoch mi všetky bohato kvitnú: Dajte to VŠETKÝM kvetom!

Dala som 1 kopček svojim orchideám a do dvoch týždňoch mi všetky bohato kvitnú: Dajte to VŠETKÝM kvetom!

Toto eliminuje MUCHY a KOMÁRE bez toho, aby ste minuli jediný cent!

Toto eliminuje MUCHY a KOMÁRE bez toho, aby ste minuli jediný cent!

Tajomstvo bohatej úrody uhoriek v tomto roku: Najlepšie hnojivo pre 5-KRÁT viac plodov!

Tajomstvo bohatej úrody uhoriek v tomto roku: Najlepšie hnojivo pre 5-KRÁT viac plodov!

Plný hrniec

Nikdy som nejedla také chutné zemiaky: RECEPT na strúhané zemiaky so šunkou – jednoduchá a ľahká večera za minútku!

Nikdy som nejedla také chutné zemiaky: RECEPT na strúhané zemiaky so šunkou – jednoduchá a ľahká večera za minútku!

Nikdy v živote som nejedla lepšie moravské koláče: Pridajte do cesta TOTO a budú neskutočne vláčne a mäkučké, ako pavučinka!

Nikdy v živote som nejedla lepšie moravské koláče: Pridajte do cesta TOTO a budú neskutočne vláčne a mäkučké, ako pavučinka!

Niečo tak dobré z obyčajnej kapusty ste nejedli: Neskutočne dobrý ŠALÁT hotový za 5 minút!

Niečo tak dobré z obyčajnej kapusty ste nejedli: Neskutočne dobrý ŠALÁT hotový za 5 minút!

Pekelne dobrá krkovička na cesnaku s výbornou omáčkou: Všetko máte na jednom plechu, bez kopy špinavého riadu!

Pekelne dobrá krkovička na cesnaku s výbornou omáčkou: Všetko máte na jednom plechu, bez kopy špinavého riadu!

Zdravé tipy

Keď sa strihala levanduľa, moja teta vždy zaliala hrsť kvetov obyčajnou Alpou a nechala stáť: Najlepší pomocník do každej rodiny!

Keď sa strihala levanduľa, moja teta vždy zaliala hrsť kvetov obyčajnou Alpou a nechala stáť: Najlepší pomocník do každej rodiny!

Detoxikačná voda s citrónom, zázvorom a klinčekmi: Osviežujúci nápoj pre každý deň

Detoxikačná voda s citrónom, zázvorom a klinčekmi: Osviežujúci nápoj pre každý deň

11 tajných účinkov vývaru, o ktorých sa málo hovorí!

11 tajných účinkov vývaru, o ktorých sa málo hovorí!

Zabudnutá liečivá rastlina, ktorá čistí lymfu, podporuje obličky, srdce a zbavuje telo toxínov!

Zabudnutá liečivá rastlina, ktorá čistí lymfu, podporuje obličky, srdce a zbavuje telo toxínov!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína Svetláková.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan Tkáč.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…