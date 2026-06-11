Sen Peťka, Miška a Dominika ožil vďaka policajtom. Pomôžme spolu vytvárať ďalšie zázraky
Policajti im splnili sen, na ktorý nikdy nezabudnú.
Sú sny, ktoré sa nevypýtajú nahlas. Neprídu vo forme veľkých plánov ani slov, ktoré by presne pomenovali, čo človek cíti. Skôr sa objavia nenápadne. V pohľade upretom na obrazovku, v tichu po skončení filmu, v opakovaní tej istej scény, ktorá nikdy neomrzí.
Pre Peťka, Miška a Dominika boli takýmto svetom policajné autá. Nie ako symbol autority, ale ako niečo vzdialené, dynamické a fascinujúce. Svet sirén, majákov a pohybu, ktorý poznali len z televízie.
Svet, ktorý sa doteraz dal len sledovať
Traja chlapci vyrastajú v zariadení sociálnych služieb, kde má každý deň svoj rytmus a hranice, ktoré sa nedajú jednoducho prekročiť. Ich realita je pokojná a bezpečná, no zároveň vzdialená od sveta, ktorý sledujú na obrazovke.
Práve tam sa objavovali príbehy policajtov. Zásahy, autá, svetlá, akcia. A hoci išlo len o televíziu, pre nich to bol svet, ktorý si vedeli živo predstaviť. Svet, do ktorého by sa raz chceli aspoň na chvíľu dostať. Túžba, ktorá sa nedá úplne vysloviť, sa však niekedy zachytí inde. Jedna zo sestier si všimla, ako veľmi ich tieto momenty dokážu rozžiariť, a rozhodla sa napísať jednoduchý e-mail.