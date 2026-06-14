Pochybovala o svojej hodnote, no dnes je všetko inak. Zuzana Belohorcová sa zbavila záťaže a vzlietla
Niekdajšia moderátorka má za sebou náročné životné obdobie.
Napriek tomu, že sa Zuzane Belohorcovej rozpadlo 18 rokov trvajúce manželstvo s Vlastom Hájekom a už sa písalo aj o rozvode, táto zásadná životná zmena jej zdá sa, prospieva. Vyzerá totiž výborne, stará sa o seba, cvičí a už sa to odrazilo aj na jej výzore.
Najhoršie tak má pravdepodobne za sebou a z jej slov na sociálnej sieti možno usudzovať, že nielen fyzicky, ale aj psychicky sa cíti fantasticky. Ako sa totiž svojim fanúšikom zdôverila, s otvoreným srdcom víta nové začiatky aj príležitosti a teší sa na všetko krásne, čo ju ešte čaká.
Do konca života
Zuzana Belohorcová sa posledné mesiace musela vysporiadať s ťažkou životnou situáciou, keď sa pre údajnú manželovu neveru definitívne skončilo jej dlhoročné manželstvo. „Vždy je nádherné, keď rodina funguje. Moji rodičia sú spolu 51 rokov, aj ja som si myslela, že spolu zostaneme do konca života. Ale život prináša rôzne príbehy,“ uviedla vtedy pre portál Super.cz bývalá moderátorka, ktorá to síce spočiatku ľahké nemala, no hlavu rozhodne nevešala.
S dcérou Salmou a synom Neviom vycestovali do Spojených štátov amerických a Zuzana sa objavovala aj na rôznych spoločenských udalostiach. Zdá sa, že táto spočiatku nie príliš príjemná zmena v jej živote napokon urobila moderátorke službu - vyzerá a zrejme sa aj cíti aktuálne fantasticky.