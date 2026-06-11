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Spomaľte ju, zase rapoce, písali nespokojnenci. Zvedavá Iveta Malachovská rozdelila divákov na dva tábory
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Spomaľte ju, zase rapoce, písali nespokojnenci. Zvedavá Iveta Malachovská rozdelila divákov na dva tábory

Iveta Malachovská rozdelila divákov na dva tábory.
Iveta Malachovská rozdelila divákov na dva tábory. — Foto: Instagram @ ivetkamalachovskaofficial, damskyklub_stvr

Nedávnym rozhovorom v relácii Dámsky klub spôsobila známa moderátorka medzi divákmi rozporuplné reakcie.

V relácii verejnoprávnej televízie Dámsky klub, ktorá je populárna najmä medzi dámami, bola nedávno hosťkou spevácka diva Dara Rolins. Jedna z našich najúspešnejších umelkýň prišla okrem iného porozprávať aj o tom, že v blízkej budúcnosti si chce dať od práce dlhšiu pauzu a že teda plánuje niekoľkomesačný oddych.

Okrem Dary však divácku verejnosť zaujala aj moderátorka Iveta Malachovská, na ktorú sa po odvysielaní relácie zniesla na sociálnych sieťach vlna kritiky, ale aj pochvaly. Divákov tak rozdelila na dva tábory a zatiaľ čo jedni moderátorku hanili za to, ako so speváčkou viedla rozhovor, druhí ju vychvaľovali do nebies.

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Prekvapila a sklamala

Iveta Malachovská patrí k dlhoročným stáliciam na televíznych obrazovkách a s moderovaním má veľké skúsenosti, mikrofón z ruky totiž nepustila asi od 90. rokov. Nedávno si tiež spolu so svojou dcérou Kristínou založili aj podcast Pohľady generácií, v ktorom už stihli vyspovedať mnohé známe osobnosti z oblasti kultúry, športu či hudby.

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V nedávnej epizóde relácie Dámsky klub, do ktorej pozvali speváčku Daru Rolins, však Iveta Malachovská svojím moderovaním nepríjemne prekvapila a sklamala viacero divákov. Mnohým napríklad prekážalo, ako rozhovor s Darou viedla, že jej skákala do reči či kládla veľa otázok.

Hanili aj chválili

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